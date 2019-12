El Poder Judicial arxiva l'expedient contra el jutge Vidal

La Comissió Disciplinària de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) ha acordat aquest dimarts arxivar l'expedient disciplinari incoat al magistrat Santiago Vidal Marsal, que va ser suspès de la carrera judicial per col·laborar en 2015 en la redacció de la constitució catalana, per unes declaracions contra el jutge que investigava la logística de l'1-0 en considerar que les mateixes van ser realitzades quan no s'havia reincorporat com a jutge.









La Comissió Disciplinària del CGPJ ha al·legat en la seva resolució que l'exsenador d'ERC "no era a la situació administrativa de servei actiu en la Carrera Judicial" quan el 13 de març va realitzar unes declaracions contra el titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer.





Així, assenyala que Vidal -investigat en la causa per l'organització de l'1-O, en la qual finalment no ha estat processat- no s'havia reincorporat a la carrera judicial després de complir els tres mesos de suspensió que li van imposar el 2015 i que, per tant, no pot ser sancionat pel CGPJ.





En concret, l'impulsor de l'acció disciplinària acusava Vidal de tres faltes greus de desconsideració al magistrat Ramírez Sunyer -va morir al novembre de 2018-, a la lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona i als membres de la carrera judicial destinats a Catalunya i sol·licitava que l'exsenador d'ERC fos sancionat amb dues multes de 5.000 euros i una més de 2.000 euros.





En les seves declaracions del passat dia 13 de març, Vidal va acusar Ramírez Sunyer de fer tot el necessari "fos legal o no" en la causa contra els membres de la Generalitat pel referèndum "sabent que ell no hauria de pagar cap preu perquè sabia que el pronòstic de la seva malaltia era molt greu i moriria". Així mateix, ha acusat la secretària judicial número 13 de Barcelona de "no dir tota la veritat" en la seva declaració com a testimoni al Tribunal Suprem en el judici a l'1-O.





Santiago Vidal ha impulsat la seva jubilació voluntària, tot just cinc mesos després que el CGPJ li assignés, després de les seves reclamacions per tornar a exercir, la titularitat el Jutjat del Social número 27 de Barcelona.





Vidal, que va complir 65 anys el passat 15 de juliol, ha sol·licitat a l'òrgan de govern dels jutges la seva jubilació voluntària -malgrat que la Llei li faculta treballar fins als 70 anys, i aquesta es produirà previsiblement el pròxim 31 de desembre. El trasllat de la proposta i els requisits establerts en la mateixa va ser aprovat el passat 9 d'agost a la darrera Comissió Permanent del CGPJ celebrada abans de les vacances d'estiu.