La Masia del Barça aparta l'Inter de la 'Champions'

El FC Barcelona ha guanyat aquest dimarts a l'Inter de Milà al Giuseppe Meazza (1-2) gràcies a dos gols fets a la Masia, de Carles Pérez i de Ansu Fati, en una nit plena de canvis tàctics i de noms en la qual els blaugranes van deixar fora de la Lliga de Campions a un Inter que va marxar capcot per no haver segellat un triomf que hauria pogut ser seu.





Va pressionar alt i ben l'Inter a l'inici del partit, va tenir bones ocasions sobretot gràcies a Lautaro Martínez ia Romelu Lukaku, li van anul·lar --bé anulados-- fins a tres gols i només va poder celebrar un, el que no va poder evitar un Net que va guardar bé la porteria del Barça i va mostrar a Ter Stegen que hi ha un segon porter de qualitat.





Net va ser una de les raons per les que l'Inter jugarà la Lliga Europa, i no els vuitens de final de la 'Champions'. El Barça no es jugava res, ja era líder després de guanyar al Borussia Dortmund --que va superar a l'Slavia Praga (2-1) - en la passada jornada, però va apostar per un 3-5-2 amb Wagué i Junior Firpo com carrilers , amb Aleñá al centre i Carles Pérez dalt, i els jugadors que van sortir d'inici van donar tot per aconseguir un triomf de prestigi.









Surt reforçada la pedrera d'aquest xoc, amb un Carles Pérez que va obrir la llauna en el minut 23. Antoine Griezmann, gris com a referència ofensiva, va ficar una pilota a l'àrea, i Diego Godín la va tocar en el seu intent d'impedir la rematada d'Arturo Vidal . El que va fer l'uruguaià va ser deixar a Carles Pérez en posició idònia per colpejar de primeres amb el peu esquerre i marcar, superant a l'eslovè Handanovic.





Debut a 'Champions' de Carles Pérez, i amb gol. Hi havia marcat en LaLiga Santander, en la segona jornada, en el triomf per 5-2 contra el Reial Betis, i aquesta nit va estar molt actiu en atac, buscant un gol que va trobar i fregant el doblet, amb un xut ja a la fi del xoc que li va costar una dura reprimenda d'Arturo Vidal i de Luis Suárez, que va entrar de refresc, per no passar-la pilota.





Ansu FATI, EL GOLEJADOR MÉS JOVE DE LA 'CHAMPIONS'





Acabat d'entrar, en el seu tercer partit en aquesta Lliga de Campions, va marcar el seu primer gol europeu un Ansu Fati que ja porta tres gols amb el primer equip en aquesta temporada. Un gol, que va arribar de tret llunyà i després de donar al pal, que dóna valor a la Masia i que va enfonsar del tot als interistes, l'afició es va anar marxant cap a casa cap baix, de la mateixa manera que els seus jugadors van enfilar el túnel de vestidors.





El davanter blaugrana es converteix, a més, en el golejador més jove en la història de la Lliga de Campions. Una fita que li arriba en la seva temporada d'explosió, i en una nit en què un Barça amb canvis tàctics, amb molts suplents i jugadors del planter, va demostrar la seva punt d'honor a Europa i va eliminar a un Inter que va intentar reaccionar tard i que va confiar massa en un Slavia Praga ja eliminat que va perdre a Dortmund.





L'INTER, FORA PER DESGANA





Sens dubte, serà una nit negra a Milà per als 'nerazzurri'. L'Inter va tenir ocasions, sí, però fugaços. I no va ser capaç de guanyar a un Barça que mai abans havia guanyat a l'Inter a Milà, i que arribava amb un equip que era la 'cara B' de l'onze de gala. Lautaro Martínez va ser el millor, tot i que l'autor del gol va ser, a passada de l'argentí, Romelu Lukaku. Però poc van poder fer els dos fars atacants davant la defensa de 5 de Barça, tot i errors incomprensibles de Samuel Umtiti.





L'Inter va somiar amb el bitllet als vuitens, ja que el gol de Lukaku va arribar gairebé a l'instant de l'empat provisional de l'Slavia Praga al Signal Iduna Park, per via de Soucek. No obstant això, malgrat aquesta classificació virtual, era d'esperar que el Borussia Dortmund guanyés i així ho va fer. L'Inter, quan va voler reaccionar, es va veure menjat pels nervis i superat per un Barça que amb Suárez i Ansu Fati es va moure ràpid i voraç amunt, fins segellar el triomf culé i la desgràcia interista.