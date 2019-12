El Parlament vota aquest dimecres si demana la llibertat dels CDR empresonats

El Parlament celebrarà aquest dimecres i dijous un ple en què es votarà una proposta de resolució de JxCat, ERC i la CUP que demana la llibertat dels CDR empresonats per un presumpte delicte de terrorisme.





La proposta reclama l'arxiu de la causa contra els CDR detinguts el 23 de setembre, el seu "alliberament immediat" i investigar les possibles vulneracions de drets fonamentals i falta de garanties processals que es puguin haver produït durant la seva detenció i empresonament.





La resolució es votarà aquest dimecres a la tarda i el ple començarà, com és habitual, a les 10.00 hores amb la sessió de control a Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra.









Dimecres al matí també es votarà una proposta de resolució conjunta de tots els grups perquè la Cambra s'adhereixi a l'Endecàleg, un document presentat per diversos departaments de la Generalitat, entitats i agents socials que ha de servir de base per a un futur pacte social contra la estigma i la discriminació de persones amb VIH.





En l'ordre del dia també s'inclou una proposició de llei de Cs i una altra del PP per modificar l'ús de les llengües en la Llei d'Educació: la del partit taronja planteja que català, castellà i anglès tinguin estatut de llengües vehiculars, i la dels populars estableix que català i castellà com a llengües vehiculars amb un mínim de 25% d'hores lectives per a cadascuna i que una llengua estrangera també s'imparteixi en un 25%.





EMERGÈNCIA CLIMÀTICA





A més, hi haurà el debat i votació del decret de Govern de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables, i la Cambra votarà si crea una comissió de seguiment de l'emergència climàtica, una proposta conjunta de tots els grups.





Dijous els grups presentaran interpel·lacions als consellers i es debatran i votaran set mocions: dos de Cs i una de JxCat, ERC, PSC, comuns i la CUP.





Estava previst que també s'abordés una moció sobre autodeterminació de JxCat, però aquest mateix dimarts el portaveu del grup, Eduard Pujol, ha anunciat que han retirat la iniciativa d'aquest ple per "facilitar" les negociacions sobre la investidura de Pere Sánchez.