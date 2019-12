El 'cervell' polític d'Iglesias torna a Argentina després d'un any de menyspreus

Paolo Gentili abandona Podem. El 'guru' de Pablo Iglesias, que va arribar a el partit fa més o menys un any després del canvi de poder al Brasil, torna a Hispanoamèrica per assessorar el recentment elegit Alberto Fernández, nou president d'Argentina.





Segons informa 'Vozpópuli', dues són les raons reals després de l'estampida de Gentili. D'una banda, els constants menyspreus per part de la cúpula de Podem. Excepte Iglesias, que durant aquest any sí que ha seguit els consells del professor universitari, ni Montero, ni Mayoral ni de l'Olmo han prestat massa atenció a l'assessor.





D'altra banda, la relació d'amistat que Gentili ha mostrat cap a Iván Redondo, que exerceix les mateixes funcions d'assessorament polític per al president de Govern en funcions, Pedro Sánchez, també han aixecat recels en la formació morada.





Paolo Gentili (segon per la dreta)





En la seva carta de comiat (signada ja des de Buenos Aires), que ha remès als seus antics companys de Unides Podem, destaca que l'any que ha treballat al costat del líder 'morat' ha estat "un dels anys més complexos, fascinants i pertorbadors de la democràcia espanyola". "La decisió no ha estat fàcil", confessa.





"Haver estat el seu cap de gabinet [d'Iglesias] en aquest moment excepcional de Unides Podem i de la política espanyola va ser una oportunitat immensa que agraeixo amb emoció i que mai oblidaré", assegura en la seva missiva.





IGLESIAS: "EL GOVERN ARGENTÍ ES PORTA A UN GRAN"





Per la seva banda, Iglesias ha volgut agrair públicament la seva tasca a través d'un missatge de Twitter. "El Govern argentí es porta a un gran. M'enorgulleix que ara vagis a poder servir a la teva pàtria, defensant com sempre la democràcia, els drets humans i l'educació. Gràcies per tot amic, company. Aquí tindràs sempre casa teva", ha assegurat.