Prisa paralitza la renegociació de l'enorme deute fins reordenar tots els actius

La crisi de la premsa de paper porta anys cobrant les seves víctimes, tant en els grans grups com en les capçaleres més humils. El Grup Prisa, abanderat de l'edició periodística a Espanya, ha estat un dels més afectats pels canvis en el model de negoci, la caiguda de les lectors i l'aprimament de la publicitat.





En concret, la companyia fundada per Jesús de Polanco havia a la banca un total de 1.116 milions d'euros el passat 30 de setembre, segons informa 'El Independiente'. Això suposa un increment notable respecte als 928 milions "vermells" registrats en l'últim dia de 2018.









Però encara que la companyia es troba immersa en un procés de refinançament del seu deute per mantenir el grup a flotació, de moment Prisa ha decidit virar els seus plans immediats a la reestructuració interna de la signatura.





Per a això, un dels principals objectius de l'empresa és aconseguir treure-li el màxim rendiment a Santillana, un dels seus vaixells insígnia. Com? Separant la filial educativa de l'editorial per treure-la a borsa, en una operació que podria semblar-se a la qual va realitzar la brasilera Arco Platform, que va provocar una revaloració dels seus actius de fins a un 160%. Així mateix, una altra operació que està pendent de finalitzar és la venda de la seva filial carioca Media Capital.





'El País' PASSARÀ A SER DE PAGAMENT A INTERNET





Però la gran pota que el grup vol afrontar abans de ficar-se de ple en el refinançament del seu deute és el model de negoci d''El País'. A l'igual que la resta de grans diaris d'abast nacional, la capçalera de Prisa ha patit les fuetades de la crisi perfecta viscuda a la premsa: menys lectors, menys anunci, menys influència.





L'única via factible per mantenir a flotació al mastodont periodístic de Prisa és passar a un model de pagament per continguts a la xarxa. A la primera meitat de 2020, 'El País' instal·larà un mur de pagament per accedir a algunes de les seves notícies, intentant d'aquesta manera que part dels seus usuaris se subscrigui per llegir els seus continguts de forma online.