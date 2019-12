La quarta part dels majors de 64 anys de Barcelona viuen en soledat i la majoria són dones

El 25% de les persones majors de 64 anys que viuen a Barcelona viuen soles, i el 76% de les quals són dones, segons el nou informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).





La població de més de 64 anys ha crescut progressivament a la ciutat, i en 2018 es va situar prop de les 350.000 persones, el que representa el 21% de la població total de Barcelona -1.641.548 persones-, la xifra més elevada des de 2001.









L'informe ha detallat que el 16,6% dels homes i el 30,5% de les dones de més de 64 anys troben a faltar tenir companyia, i el 29,7% dels homes i el 40,5% de les dones arriben a final de mes amb dificultats econòmiques.

















La gerent de l'APPB, Carme Borrell, ha dit que el 2017 l'esperança de vida es va situar en 80,7 anys en el cas dels homes i en 86,7 anys en dones, encara que aquestes últimes, en general "presenten pitjor estat de salut que els homes i consumeixen més psicofàrmacs".





VIH I SIDA





L'ASPB ha subratllat que en 2018 han disminuït els casos de VIH a 332 --una taxa de 20,2 per 100.000 habitants-, mentre que els casos de sida també han baixat a 37, amb una taxa de 2,3 per cada 100.000 habitants.





No obstant això, Borrell ha alertat que han augmentat altres Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) com la sífilis, amb 1.364 casos el 2018 (22,3% més que el 2017); la gonocòccia, amb 2.470 casos el 2018 (22,7% més), i la clamídia, amb 2.687 casos (44,1% més).





La regidora de Salut, Gemma Tarafa ha dit que l'Ajuntament segueix treballant amb professionals de la salut sexual i reproductiva per frenar l'augment de la ITS: "No abaixarem la guàrdia en els programes que duem a terme en escoles i instituts", ha assegurat.





Carme Borrell i Gemma Tarafa_EP





SALUT REPRODUCTIVA





Amb relació a la salut sexual i reproductiva, l'informe de l'ASPB destaca que el 2018 van néixer 13.172 nadons de dones d'entre 15 i 49 anys, 694 menys que el 2017, i ha afirmat que han disminuït els embarassos i els avortaments entre adolescents de 15 a 19 anys.





"La tendència a la baixa dels embarassos de dones de 15 a 19 anys s'observa, sobretot, als districtes de Ciutat Vella i Nou Barris", on s'han reduït fins a la meitat, tot i que les dades mostren una tendència a la baixa en tots els districtes de Barcelona.





Finalment, el 2017 la taxa de mortalitat prematura --mortes abans dels 70 anys-- va augmentar a 3.250 en homes i 1.602 en dones: la principal causa en els homes és el càncer de pulmó i malalties de cor, mentre que per a les dones és el càncer de mama.