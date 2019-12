Xoc entre Torra i ERC per la negociació sobre la investidura de Pedro Sánchez

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha defensat aquest dilluns la negociació que la seva formació manté amb el PSOE per solucionar a través del diàleg el conflicte polític a Catalunya i el president de la Generalitat, Quim Torra, li ha replicat que hi ha un acord amb els partits independentistes per aconseguir fer efectiva l'autodeterminació.





Durant la sessió de control al president de la Generalitat en el ple de Parlament, Sabrià ha assumit que entre els diferents partits que defensen la independència de Catalunya hi ha matisos i diferències, però ha assegurat que tots ells aposten pel diàleg per aconseguir els seus objectius.





En aquest sentit, ha insistit que l'independentisme té clar que la solució al conflicte polític català és "l'autodeterminació i diàleg, sempre diàleg", perquè considera que l'independentisme sempre ha apostat per la via dialogada, pacífica i democràtica.





"Avui tenim clar que el futur polític de país passa per amnistia i autodeterminació, llibertat i república", ha expressat Sabrià, que ha concretat que el seu compromís és portar a una taula de negociació política els grans conflictes de país i que assegura que tenen una oportunitat històrica per fer-ho.





Una oportunitat per seure a l'Estat en una taula de negociació "no perquè ho desitja, perquè el resultat electoral l'obliga", pel que ha emplaçat a l'independentisme a treballar per aconseguir que els socialistes es moguin en aquest sentit.





Ha insistit que els republicans no comparteixen les presses dels socialistes per arribar a un acord d'investidura de Pere Sánchez i ha assegurat que estan on han estat sempre i que ja han aconseguit que el PSOE reconegui que és un conflicte polític: "Ara falta la bilateralitat".





Ha assegurat que no renunciaran a res i que exigeixen que el diàleg sigui institució a institució i, llavors, per acabar la seva intervenció, s'ha dirigit a Torra per preguntar la seva opinió al respecte: "Fem possible l'impossible perquè això és fer política, president. Oi? ".





INSISTEIX L'AUTODETERMINACIÓ





Torra ha replicat a Sabrià es remet a les declaracions i acords adoptats pel Govern al Consell Executiu i ha destacat el del 14 d'octubre després de fer-se pública la sentència contra els impulsors de l'1-O.





"Allà expressem el compromís de Govern, que defensaria l'exercici del dret d'autodeterminació, la garantia dels drets humans, civils i polítics, i reiterava a el Govern de l'Estat la necessitat d'iniciar un diàleg amb el president de la Generalitat" que no s'ha produït.





Torra ha continuat recordant a ERC la declaració de la Llotja de Mar signada pels partits independentistes de l'Estat --a la qual no va acudir el PNB-- que es compromet amb l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia dels presos; i també li ha recordat la convocatòria que Torra va fer de l'Assemblea de Càrrecs Electes, que va en el mateix sentit.





A més, ha subratllat que els tres grups independentistes al Parlament, JxCat, ERC i la CUP tenen un "gran acord nacional" per aconseguir la llibertat dels presos, i l'exercici del dret d'autodetermianción.





En aquesta taula de partits independentistes catalans, Torra defensa la proposta de validar la independència en aquesta legislatura, i ha desitjat que s'abordi en ella "com s'exerceix l'autodeterminació en el termini més breu possible".





"Estic segur que tots els membres de la Cambra faran honor a aquest compromís que vam fer entre tots", ha advertit als republicans enmig de la seva negociació amb els socialistes.





ALEJANDRO FERNÁNDEZ CONVIDA TORRA AL SEU SOPAR DE NADAL





En el seu torn, el diputat de PP Alejandro Fernández, li ha retret a Torra que demanés a través d'una publicació de Twitter més polarització i sacrifici als catalans, i l'ha convidat al dinar de Nadal a casa, cosa que ha assegurat haver consultat abans amb la seva dona i la seva mare, per conèixer una altra realitat i que "se li treguin les tonteries".





Torra li ha replicat que la diputada al Congrés el PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha dit que ara mateix estan "pitjor que en els temps d'ETA", unes declaracions que ha titllat de molt greus, i el president de JxCat a la Cambra, Albert Batet, ha demanat respecte per al president de la Generalitat perquè considera que els demòcrates respecten les institucions.





En resposta a Batet, que s'ha referit a l'hora jurídic dels encausats per l'1-O, Torra ha recordat que el 19 de desembre es decidirà sobre la immunitat del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que ha vinculat a la situació de Carles Puigdemont i Toni Comín, que considera que també podrien aconseguir-la i obrar "un gir decisiu" en la política catalana.