Joves activistes irrompen a la cimera del clima per demanar accions reals

Joves activistes han irromput aquest dimecres a la Cimera de Clima de l'ONU COP25 que se celebra a Madrid. Asseguren que segueixen els passos de Greta Thunberg, formen part del moviment 'Divendres pel Futur' i demanen accions reals per atendre l'emergència climàtica ja.





Han ocupat el plenari i, segons testimonis presencials, l'ONU ha decidit tallar el senyal fins que ha aconseguit desallotjar l'escenari i controlar la situació.









Han format part d'aquesta mobilització diverses persones indígenes procedents d'Amèrica Llatina, com Equador, Xile, Mèxic i Costa Rica.





Demanen el cessament de la contaminació de les grans empreses i denuncien els abusos de les companyies, sobretot estrangeres, que s'instal·len en els seus països.





Demanden justícia climàtica i que hi hagi una acció immediata i real per frenar el canvi climàtic. Han corejat consignes com 'El poble unit, mai serà vençut'.