El sector gallec de l'automoció uneix forces amb l'alta tecnologia a la Zona Franca de Vigo

El delegat de la Zona Franca de Vigo, David Regades, s'ha reunit amb l'equip directiu del Centre Tecnològic d'Automoció de Galícia (CTAG) encapçalat pel seu director, Luis Moreno.









En el marc de les trobades de la Zona Franca amb entitats de el sector de l'automoció i components, han identificat potencials startups de desenvolupament de producte i de millora de processos.





Regades ha destacat l'oportunitat que suposa el llançament de la Incubadora High Tech per donar resposta des de Vigo als reptes tecnològics basats en la transformació digital i la indústria 4.0 en el sector de l'automoció i els seus components.





En aquest sentit ha indicat, com a part de el projecte High Tech Auto de Galícia, la importància del World Car Center com un complex ideat per un ecosistema d'innovació.





Per la seva banda, Moreno ha remarcat que des CTAG poden aportar la seva experiència i capacitats com a entitat líder en serveis tecnològics.





La convocatòria de captació de projectes per a la High Tech Auto de Galícia s'estendrà fins al 14 de febrer 2020 i està oberta a emprenedors que vulguin desenvolupar iniciatives empresarials i accedir a eines, recursos, contactes, capacitacions i relacions que necessitin per créixer i desenvolupar la seva capacitat de gestió en el mercat nacional i internacional.