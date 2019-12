Encaputxats increpen estudiants constitucionalistes a la UAB

Un grup d'encaputxats ha increpat estudiants de la plataforma constitucionalista S'ha acabat i s'han enfrontat a personal de seguretat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que s'havia desplaçat a la parada de la plataforma aquest dimecres al campus universitari i que, després d'algun forcejament, al menys un agent ha acabat a terra.





Segons han informat fonts de la universitat, no hi ha hagut ferits per aquest incident que, segons han subratllat, ha estat puntual i que res han tingut a veure amb la protesta que s'ha muntat al voltant de l'estand de S'ha acabat.





S'ha acabat havia preparat per aquest dimecres la instal·lació d'una parada informativa i un grup d'estudiants s'ha concentrat com a protesta per la seva presència, i per aquest motiu, des de la UAB han reforçat la zona amb personal de seguretat.