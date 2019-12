El Govern central prepara una llei que protegeixi les "goles profundes" de la corrupció

Un dels principals problemes per tallar la corrupció és la indefensió que senten els informants que transmeten informació a les forces policials o al poder judicial. Mentre en altres països es protegeix a les "goles profundes" enfront de les venjances dels destapats, a Espanya la figura del "xivato" està totalment desemparada.









El Govern està preparant la transposició d'una directiva del Consell de la Unió Europea per a la protecció de les persones que informin sobre infraccions. La hi coneix com a Directiva whistleblowing (de l'anglès "whistleblower" o denunciant).





Segons informa 'El Confidencial Digital', una de les novetats d'aquesta llei aniran encaminades a sancionar les autoritats o funcionaris que actuïn contra tercers que col·laborin amb l'Estat de Dret. Aquestes sancions s'inspiren en les que imposa l'Agència Antifrau de València, pionera al nostre país a l'hora de protegir els informants.





La legislació valenciana fixa multes que poden anar des de l'amonestació o els 200 euros fins als 400.000. Les infraccions més greus inclouen el "incompliment de les mesures de protecció del denunciant quan la falta de col·laboració hagi causat un greu perjudici a l'denunciant o la investigació", "la filtració d'informació en el curs de la investigació quan causi greus perjudicis a la investigació o al denunciant","no comunicar els fets que siguin susceptibles de ser considerats constitutius de conductes fraudulentes o de corrupció o contràries a l'interès general, quan no hi hagi investigació judicial oberta davant el jutge o el fiscal" i les "denúncies manifestament falses que causin greus perjudicis a la persona denunciada".





Així mateix, s'exigirà a les empreses de mida que facilitin internament canals confidencials per facilitar possibles denúncies. A més, s'establirà un estatut protector per als empleats o funcionaris que denunciïn un fet fraudulent perquè no puguin ser ni acomiadats ni expedientats.