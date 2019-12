Indignació a Mèxic per un quadre de Zapata nu i amb talons alts a cavall

Una nova pintura d'Emiliano Zapata està causant una onada de protestes a Mèxic a l'retratar l'heroi de la revolució mexicana nu, amb un barret rosa i talons alts en un cavall.





Furiosos manifestants van envair un dels museus d'art més famosos de país, el Museu del Palau de Belles Arts, exigint la retirada de la pintura, part d'una nova exposició titulada Zapata después de Zapata, que pretén presentar visions alternatives de la revolució mexicana i marcar el centenari de la mort de la figura històrica.









"Això no és llibertat d'expressió, és llibertinatge. És degradant. No poden mostrar la nostra història d'aquesta manera. Aquest tipus de gaudi no es pot permetre", va dir Antonio Medrano, portaveu dels manifestants, citat per 'The Guardian'.





Les protestes han generat fins i tot enfrontaments amb defensors dels drets dels homosexuals i estan generant un ampli debat en la societat mexicana.









La pintura de Fabián Chairez -'La Revolución ', conegut ja popularment com' Zapata Gay '-mostra a Zapata nu sobre un cavall blanc. L'esvelt cos està lligat amb una cinta a ratlles amb el tricolor mexicà de vermell, blanc i verd. Porta talons alts i un barret rosa.





Quan les imatges van aparèixer a la premsa, aviat van provocar fortes reaccions a Mèxic, on Zapata ha mantingut una reputació inequívoca com a heroi des de la revolució de 1910, quan va demanar "reforma, llibertat, justícia i llei".





Els hereus de Zapata també han criticat l'obra i han promès emprendre accions legals contra l'exposició. "No ho permetrem", va dir Jorge Zapata González. "Per a nosaltres, com a membres de la família, això denigra la figura del nostre general, descrivint-ho com gai".





En les últimes dècades s'han publicat contes i novel·les que involucren a un Zapata gai, però els historiadors diuen que hi ha poca evidència que doni suport aquestes històries.





El president de Mèxic, Andrés López Obrador, va declarar l'any 2019 -el centenari de la seva mort- com l'Any de Zapata, blasfemant la imatge del líder revolucionari amb bigoti, barret i bandolera en la capçalera i materials promocionals de govern.





"És l'home revolucionari menys controvertit i el más 'izquierdista 'en el sentit modern", va dir Harim B. Gutiérrez, professor d'història de la Universitat Autònoma Metropolitana. Però la imatge de Zapata és també la més mal·leable i ha estat apropiada per una sèrie de causes socials que no tenen molt a veure amb la seva lluita original per assegurar una vida millor per als camperols sense terra.





"Cada 20 anys, més o menys, apareix alguna cosa" que involucra la imatge de Zapata, va dir Luis Vargas Santiago, curador de l'actual exposició al Palau de Belles Arts.





Recentment, aquest "alguna cosa" ha estat el gènere i la sexualitat. La present exposició té lloc en un moment en què les comunitats LBGTQ de Mèxic s'estan tornant més prominents i les dones són més actives en la lluita contra el masclisme endèmic de país, l'assetjament sexual i els feminicidis.