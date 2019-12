Fiscalia investiga la contaminació generada per l'incendi de Montornès

La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació per la contaminació ambiental generada per l'incendi de dimecres en una indústria situada en un polígon de Montornès de Vallès, han informat aquest dijous fonts del ministeri públic.





El fiscal coordinador de delictes contra el medi ambient, urbanisme i patrimoni històric ha obert diligències després de l'incendi a les instal·lacions de l'empresa Ditecsa, pel qual Protecció Civil de la Generalitat va haver d'activar el dimecres el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat) i es van evacuar fins a la tarda les persones que estaven a 500 metres al voltant de al lloc dels fets.









Fins a 25 dotacions de Bombers de la Generalitat van treballar dimecres per extingir el foc que va afectar la totalitat del recinte de l'empresa des al menys les 7.41 hores, quan es va rebre la primera trucada d'avís.





El director de coordinació territorial de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Diego Moxó, ha assegurat aquest dijous que l'impacte en els peixos de riu Besòs en el tram entre Montornès i el mar ha estat "molt alt" a causa de l' incendi a la planta, ja que parteix de l'aigua usada per apagar el foc va acabar al riu.





IMPACTE EN EL MEDI AMBIENT





El director de coordinació territorial de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Diego Moxó, ha assegurat aquest dijous que l'impacte en els peixos en el tram del riu Besòs entre Montornès del Vallès i la mar ha estat "molt alt" a causa de l'incendi en una planta de reciclatge i eliminació de residus.





Moxó ha assegurat que tant el dimecres com aquest dijous estan recollint mostres sobre el terreny i que els resultats els tindran a principis de la setmana que ve, però que la primera impressió és que l'impacte en la fauna ha estat alt, després de comprovar la presència de peixos morts.





Ha afirmat que aquest dijous els tècnics recolliran mostres de sediments i d'aigua per a comprovar l'afecció sobre els peixos i les espècies vegetals.





RECICLATGE DISSOLVENTS I RESIDUS





La indústria era al Polígon Industrial Can Buscarons de Baix i estava dedicada al reciclatge de dissolvents i residus industrials, van informar els Bombers.





Segons l'informe sobre les instal·lacions de Ditecsa elaborat per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l'empresa no va passar la inspecció de medi ambient al març.





L'ACA va inspeccionar i va recollir mostres d'aigua per analitzar la possible alteració produïda per les tasques d'extinció de l'incendi al riu Besòs, i va trobar peixos morts en alguns trams fluvials.





Ha constatat que una part de l'aigua destinada a apagar el foc va anar a parar al clavegueram --i conseqüentment a la depuradora--, però una altra va sortir evacuada a través d'una conducció de xarxes pluvials, de manera que va acabar en el riu.





Ecologistes en Acció i Mollet pel Futur van demanar en un comunicat dimecres que les administracions prenguessin mesures per recuperar la qualitat del riu i el bon estat atmosfèric i que la Fiscalia actués d'ofici.





INVESTIGACIÓ DE MOSSOS





Els Mossos d'Esquadra també han obert una investigació per aclarir les causes de l'incendi de Montornès.





Agents de la policia científica especialitzats en incendis estructurals van ser els encarregats de realitzar una inspecció al lloc dels fets.