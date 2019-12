Iberdrola avança cap a les emissions nul·les a Europa per a l'any 2030

El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha anunciat avui que la companyia aspira a tenir una intensitat d'emissions pràcticament nul·la a Europa per a l'any 2030 i manté el seu compromís d'arribar a la neutralitat en carboni per a l'any 2050 a nivell global. Així ho ha exposat davant el secretari general de Nacions Unides, António Guterres, durant la seva intervenció en la reunió d'alt nivell 'Caring for Climate', organitzada per Global Compact a la COP25.





Durant la seva participació en el panell 'Our only future - the Role of the Private Sector in Reaching 1,5oC and Net-Zero', el president d'Iberdrola ha recordat que la companyia es va avançar fa 20 anys a la transició cap a una economia baixa en carboni, de manera que, a dia d'avui, les seves emissions són una quarta part de les dels seus competidors a Europa. "De fet, ja produïm amb zero emissions en molts dels països on som presents, com el Regne Unit, Alemanya o Portugal", ha explicat Galán.





Ignacio Galán (Iberdrola) i António Guterres (ONU) a la COP25





Per arribar a aquesta posició de lideratge, Iberdrola ha invertit més de 100.000 milions de dòlars en les últimes dues dècades en renovables, xarxes intel·ligents i emmagatzematge eficient. Així mateix, ha avançat que la companyia seguirà invertint en aquestes activitats a un ritme de 10.000 milions de dòlars a l'any. Com a resultat d'aquest esforç, la companyia és avui líder global en energies netes i digitalització de xarxes, i a estar entre els primers a finançar-se amb bons verds.





L'evolució d'Iberdrola posa de manifest, per tant, que la transició cap a una economia baixa en carboni és una font d'oportunitats. En aquest sentit, Ignacio Galán ha manifestat que "hem impulsat la transformació d'indústries intensives que estaven en declivi cap a sectors de futur, com és el cas de les drassanes que ara fabriquen components per a eòlica marina, i hem promogut noves empreses com, per exemple , les relacionades amb els comptadors intel·ligents o els components per a plantes fotovoltaiques".





En aquesta transició, el paper del sector elèctric, responsable del 25% de les emissions, és clau: cal substituir les tecnologies contaminants per energies renovables i promoure l'electrificació d'altres sectors com el transport i els sistemes de calefacció. Galán ha reiterat, a més, la necessitat de passar ja a l'acció, en línia amb el lema d'aquesta Cimera de Clima (COP25).





"La transició energètica és possible, ja que comptem amb la tecnologia necessària a un cost competitiu, però tenim poc marge. El temps d'actuar és ara", ha afirmat Ignacio Galán, que ha afegit: "Com diu la Comissió Europea, estem davant l'oportunitat d'un renaixement industrial, creant llocs de treball i benestar per a tots".





Iberdrola a la lluita contra el canvi climàtic





Iberdrola va comprendre, ja fa gairebé dues dècades, que el canvi climàtic era un desafiament real per a la humanitat que requeria una actuació urgent, en què el sector elèctric era clau per aportar solucions amb les quals combatre aquest problema global.





Després de l'aprovació el 2015 de l'Acord de París i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, Iberdrola va incorporar el seu compliment a la seva estratègia i Estatuts. Així, d'acord amb la seva activitat, l'empresa enfoca el seu esforç en l'acció pel clima (ODS 13) i en el subministrament d'energia assequible i no contaminant (ODS 7).





En el context de la COP25, Iberdrola reitera el seu compromís amb un escenari climàtic alineat amb un augment màxim de la temperatura d'1,5oC i amb un marc adequat de condicions laborals i de transició justa en el procés de descarbonització. Tots dos compromisos s'han formalitzat amb l'adhesió de l'empresa a dues pledges impulsades per organitzacions i governs directament implicats en el Climate Action Summit de Nacions Unides del passat mes de setembre (UN Global Compact, BTeam i Govern d'Espanya).