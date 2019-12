Condemnats els tres exjugadors de La Arandina a 114 anys per agressió sexual

Els tres exjugadors de La Arandina CF, R.C.H., C.C.S. 'Lucho' i V.V.R. 'Viti', han estat condemnats a penes que sumen 114 anys com a autors de l'agressió sexual sobre una menor de 16 anys.





En concret, a cada un d'ells l'Audiència de Burgos els imposa una pena de 38 anys de privació de llibertat, segons la sentència.









Es condemna a cadascun dels acusats com a autors d'un delicte d'agressió sexual, amb accés carnal en forma bucal, respecte de la denunciant (menor de 16 anys) en la data dels fets. S'aprecia l'existència d'intimidació ambiental pel fet d'haver actuat els tres acusats sobre la víctima, al pis d'aquests, amb la llum apagada i per sorpresa, sense que la menor pogués reaccionar, a causa de la diferència d'edat i complexió física dels acusats.





S'ha pres en consideració el testimoni de la denunciant, quant va resultar corroborat pels d'aquelles persones més properes i per l'informe psicològic.





Si bé la postura de la denunciant va ser diferent en relatar els fets als seus coneguts, per influència de les xarxes socials, s'aprecia credibilitat a la seva versió en quant fa que no va realitzar els fets voluntàriament.





També es considera provat que els acusats coneixien que la denunciant tenia menys de 16 anys, anava a l'escola amb uniforme i la seva mare i altres testimonis l'hi havien dit.





Les penes imposades es corresponen amb l'aplicació de la doctrina de la cooperació necessària, i per això cada un dels acusats és condemnat com a autor pels fets realitzats pel mateix i com a cooperador pel realitzat pels altres.





Es absol tots del delicte de proposició d'activitats sexuals; i a un dels acusats, per la seva maduresa similar a la de la víctima (d'acord amb l'informe psicològic) i falta de corroboració, del delicte d'agressió sexual continuada pel qual s'acusava.





Es fixa una indemnització de 50.000 euros de la qual respondran de forma conjunta i solidària tots els acusats. Així mateix, s'imposen mesures de prohibició de comunicació amb la víctima i també llibertat vigilada durant deu anys.





El màxim compliment de la pena de presó es fixa en 20 anys, conforme al que disposa el Codi Penal. Els possibles recursos seran resolts per la Sala Civil i Penal del TSJCL.





Els fets que es jutjaven van tenir lloc el 2017, quan la menor, llavors de 15 anys, va acudir al pis que els tres joves compartien al carrer Sant Francesc de la localitat burgalesa d'Aranda de Duero.