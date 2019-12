La Generalitat investiga si Ryanair vulnera els drets dels treballadors de Girona

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha iniciat aquest dijous una actuació d'ofici, mitjançant la Inspecció de Treball de Catalunya, per comprovar si Ryanair incorre en una vulneració dels drets de la plantilla de Girona.









L'administració catalana investiga el procediment establert per l'aerolínia per a les modificacions substancials de les condicions de treball, així com la mesura alternativa que proposa l'empresa en cas de desacord amb aquests canvis, ha informat en un comunicat.





La Conselleria ha defensat que "vol garantir" que l'arribada i el manteniment d'empreses a Catalunya no es faci a costa dels drets laborals.





La companyia va comunicar als seus treballadors a l'Aeroport de Girona que finalment mantenia la seva base operativa després d'arribar a un pacte amb ells perquè signessin una modificació del seu contracte, passant de la modalitat de contracte fix permanent a fix discontinu, han informat fonts sindicals aquest dilluns.





Hi va haver una reunió a finals de novembre i es va dir als treballadors que si es volia mantenir la base, la majoria d'empleats havien de signar aquesta renovació de contracte.





A la base de Ryanair a Girona hi treballen unes 164 persones -incloent en aquesta xifra les agències Workforce i Crewlink-, i els empleats que no van signar aquesta modificació de l'contracte, el límit finalitzava el 5 de desembre, quedaven acomiadats en el marc de l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) anunciat per l'aerolínia irlandesa.