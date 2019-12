Un Espanyol fred i sense força surt derrotat davant el CSKA (0-1)

Era un partit de tràmit, sense més importància, però l'Espanyol no va aconseguir treure arpa davant el CSKA de Moscou. Els russos van derrotar als pericos en una trobada on cap jugador de l'equip blanc i blau va aconseguir brillar sobre la gespa, potser perquè ja es sabien classificats com a primers de grup.





Va ser un partit avorrit, amb poques ocasions de gol per ambdues parts i sense moviments ofensius que fessin perillar de forma real les porteries contràries. A la fi de la primera cambra d'hora li va arribar una oportunitat a Piatti, que va desaprofitar. També l'argentí va poder ficar un gol en el minut 21, però una altra vegada es va desviar la pilota.









El gol del CSKA va arribar cap al final de el partit, que va ser quan veritablement es va animar el matx. Potser per la pressió del rellotge, tots dos clubs es van posar les piles i la pilota va relliscar com mai entre les cames dels onzes.





No obstant això, el canvi de Wu Llei per Campuzano no va aconseguir tampoc que els espanyolistes tinguessin la fortuna de marcar gol. Va ser gairebé cap al final de el partit, al minut 84, quan Vlascic va aconseguir el 0-1 i va sentenciar el partit. L'afició va acomiadar el seu equip amb una mocadorada.