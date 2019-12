Els lletrats del Congrés no avalen cap dels dos grups parlamentaris plantejats per dividir el Grup Mixt, ni el Múltiple que han presentat Junts, Més País, Compromís i BNG, ni el d'Espanya Plural impulsat per UPN, Coalició Canària, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i Teruel Existe. En tots dos casos, segons asseguren fonts parlamentàries, els serveis jurídics de la Cambra argumenten que no es compleixen els requisits.





El Reglament estableix que tots els partits que tinguin 15 o més escons podran constituir grup parlamentari, requisit que compleixen PSOE, PP, Vox i Unides Podem i els seus confluències.

Hi ha una segona via per constituir grup propi: superar els cinc diputats més el 5% dels vots a tot el país, cas de Ciutadans, o bé el 15% en totes les circumscripcions en què es concorre, com passa amb PNB, ERC i Bildu, que compta amb grup propi per primera vegada.









En aquest context, els diputats d'Unió del Poble Navarrès (UPN) --que són els de la coalició Navarra Suma--, el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Coalició Canària (CC) i Teruel Existe es van aliar per constituir el grup d'Espanya Plural al·legant que sumen cinc escons i que tots ells superen el 15% en les seves respectives circumscripcions.





No obstant això, els lletrats no donen suport a aquesta fórmula perquè incompleix el reglament. D'una banda, l'informe recorda que la diputada de Coalició Canària, Ana Oramas, no es va presentar en solitari, sinó en coalició amb Nova Canàries, i l'aliança no va arribar a el 15% dels vots a l'arxipèlag. De l'altra, qüestiona que UPN integri un grup separat dels dels seus socis de Navarra Suma: el PP i Ciutadans.





NO COMPLEIXEN ELS REQUISITS





Per la seva banda, Junts es va aliar amb Més País, Compromís i BNG per formar l'anomenat Grup Parlamentari Múltiple argumentant que, entre tots, superen el mínim de cinc diputats i el llindar del 5% nacional. Però els lletrats, segons les citades fonts, no avalen aquestes dades i esgrimeixen xifres de la Junta Electoral Central que els deixen a el tall del 4,9%.





La decisió final quedarà en mans de la Taula de Congrés, que aquest divendres té prevista una reunió. No es descarta que el tema quedi obert perquè els afectats puguin presentar al·legacions abans que la decisió sigui ferma.





I és que tots són conscients de les dificultats operatives que suposaria tenir al Congrés un Grup Mixt de 21 diputats d'onze formacions diferents, cosa inèdita fins ara.