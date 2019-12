El futur Govern PSOE-Podem accelera la petició d'EROs i concursos de creditors

El futur Executiu mixt entre PSOE i Podem ja està provocant efectes en l'economia... i això que encara no s'ha constituït. Segons informa 'Vozpópuli', en els bufets d'advocats estan arribant més peticions de l'habitual per executar tant expedients de regulació d'ocupació (ERO) com a concurs de creditors.





"2020 serà l'any dels ERO", pot llegir-se en el digital. La raó darrere d'aquest increment de tràmits es deu al fet que molts empresaris tenen por que la coalició esquerrana derogui aspectes de la reforma laboral del Partit Popular. Entre aquests aspectes es compta incrementar les indemnitzacions per acomiadament o tornar a exigir una autorització administrativa especial per executar un ERO.









Com que totes aquestes mesures podrien ser reimposades via decret llei, en el món empresarial s'estén la prudència d'avançar algunes decisions estratègiques que en un altre context es podrien haver retardat fins al 2020.





Segons un dels experts consultat per 'Vozpópuli', es produirà un "una reacció en cadena que afecta no només als treballadors que depenen de l'empresari, sinó també als proveïdors, als clients, als bancs als quals els ha sol·licitat un préstec, etcètera".





Malgrat que la titular d'Economia, Nadia Calviño, no deixa d'enviar missatges de calma als operadors econòmics, sembla que sota aquest mantell de bones paraules alguna cosa s'agita en el món de l'empresa.





Pimes, autònoms, proveïdors, empreses contractants amb el sector públic... estan preocupats per la influència que pugui tenir Podem sobre algunes decisions de Consell de Ministres. Mentrestant, els únics que semblen aprofitar aquesta situació són precisament els despatxos laborals.