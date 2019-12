Rajoy defensa l'acord de PSOE i PP a Catalunya

L'expresident de Govern Mariano Rajoy ha apostat aquest divendres per un acord entre "els grans partits" per resoldre la crisi territorial a Catalunya, a el temps que ha advertit que, com considera que ha passat al Regne Unit, convocar un referèndum és "la millor manera de sembrar polarització".





Rajoy ha protagonitzat aquest divendres un acte a Valladolid en què ha presentat el seu llibre 'Una Espanya Millor', presentat per l'actual president de la Junta de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, i en què també ha acudit com a convidat el predecessor d'aquest en el càrrec, Juan Vicente Herrera.





L'expresident ha assenyalat que en el seu llibre dedica un espai a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola el qual ha recordat que no es va aplicar fins que va comptar amb el consens de Ciutadans i "sobretot del PSOE", pel que ha reclamat aquest mateix acord en el moment actual a Catalunya.





Rajoy ha reconegut que "el tema és per preocupar-se" i, davant les negociacions del PSOE amb Esquerra Republicana, ha advertit que si s'arriba a un acord "haurà d'explicar" als espanyols quins són els compromisos del candidat socialista a la investidura, Pedro Sánchez, davant del que ha volgut deixar clar que "per sobre de la llei i la Constitució no hi ha res" i que li agradaria que els "grans partits nacionals" tinguin un acord sobre el futur de Catalunya, tot i que no veu "clar" que es vagi a produir.





L'expresident de Govern Mariano Rajoy saluda l'expresident de la Junta Juan Vicente Herrera,

en presència de l'actual, Alfonso Fernández Mañueco





"El que hagi de ser requereix, com a mínim, acord entre els grans partits nacionals que l'han estat des de 1978", ha incidit l'expresident, que ha situat la crisi catalana com el "assumpte més complex que caldrà abordar en els pròxims anys" i fins i tot l'ha esmentat com l'assumpte "més important" del seu llibre.





Sense un acord d'aquest tipus, ha advertit Rajoy, "les coses poden complicar-se", com recorda que va passar amb la reforma de l'Estatut de Catalunya en què "es va deixar fora al PP amb el pacte del Tinell".





Així, s'ha pronunciat sobre la ronda de contactes del candidat a la investidura amb els presidents autonòmics, ja que considera que se sap "a qui vol citar de veritat", en referència a el dirigent de la Generalitat, Quim Torra, que recorda que "ha dit públicament que el que vol és reconèixer el dret d'autodeterminació".





Això, ha asseverat, "ha de quedar molt clar que no pot ser", ja que suposaria, ha reflexionat, que "es pacti el que va a ser Espanya en el futur amb partits que no creuen en Espanya". En aquest sentit, ha afegit que el "dret a decidir és un eufemisme" de "privar la resta de decidir" sobre el país.





EL BREXIT I LA DIVISIÓ A LA SOCIETAT





Just un dia després de les eleccions al Regne Unit, Rajoy s'ha pronunciat en contra dels referèndums i ha al·ludit al que ha passat amb el Brexit. Segons ha afegit, la divisió que existia en el Partit Conservador i que es "va suportar durant dècades" ha acabat per traslladar-se a la societat. Per això, ha conclòs amb el missatge irònic que "si es vol dividir la societat, convoqui un referèndum".





En aquest sentit, ha recalcat que a més, quan es convoca una votació d'aquest caire "sense consens" sol comportar "una fractura social molt més gran", i fins i tot ha postil·lat que "votar encara que sigui legal o democràtic no és la millor solució política" , pel que ha advocat per arribar al pacte.





Encara que Rajoy no ha volgut pronunciar-se sobre la sentència sobre el 'procés', ja que s'ha escudat en to jocós en què el seu pare era jutge, sí que ha considerat que, com assenyala en el llibre, el que es va viure al mes de octubre de 2017 a Catalunya va ser "un disbarat" i ha recalcat que en aquests dies va dedicar la seva "vida" a aquest assumpte, fins que va arribar a un punt de "fins aquí hem arribat", quan es va decidir aplicar l'article 155.





FERNÁNDEZ MAÑUECO I ELS CONTACTES DE SÁNCHEZ





El president de la Junta, que ha esmentat a Rajoy com una de les millors persones que coneix, va ser el primer a referir-se a el problema de Catalunya i, més concretament a la ronda de contactes amb els presidents autonòmics, de la qual considera que "el únic que preocupa" a Pedro Sánchez és fer "una maniobra per acostar-se a Torra".





Així, Fernández Mañueco ha insistit que sempre estarà a favor de buscar "consensos" i en la seva disposició a parlar amb el president en funcions sobre el "futur de Castella i Lleó", "el projecte comú", un finançament autonòmic "igual per a tots", la política Agrícola Comuna, o el "repte demogràfic", que ha recordat que es va situar "al frontispici" de la política gràcies a Mariano Rajoy.