Piketty ho té clar: com més ric, més suport a la independència de Catalunya

Thomas Piketty està de gira presentant la seva nova obra: 'Capital i Ideologia'. El llibre suposa un repàs de les idees econòmiques que han transformat el món, posant especial interès en la lluita contra la desigualtat al llarg de la història.





Durant la presentació de l'obra a Espanya, l'economista francès ha usat el procés polític que està vivint Catalunya per il·lustrar alguns dels seus arguments. Segons informa 'El Economista', Piketty sosté que la dimensió econòmica és transcendental per entendre el que passa a Catalunya: "caldria ser una mica ingenu per creure que la dimensió econòmica és completament insignificant, els que donen suport a la independència a Catalunya creuen que és important mantenir els impostos que es recapten allà".









Ara bé, Piketty deixa clar que hi ha una relació directa entre el nivell de renda i el suport al secessionisme. Com més ric s'és, més es dóna suport als partits polítics que defensen la independència política. "És extremadament xocant comprovar que el nacionalisme català és molt més acusat entre les categories socials més afavorides que entre les més modestes", afirma de forma concloent Piketty.





L'economista francès apunta que el rebuig a les transferències fiscals entre regions és habitual en aquelles que són més riques en els països desenvolupats: "entenc que la gent vulgui seus impostos per a ells, igual que els californians o els parisencs, però a la fi la major part dels impostos a Califòrnia són federals i van a el govern central o federal".





De fet, per Piketty la descentralització administrativa d'un Estat té aquest inconvenient: aquest tipus d'ordenacions obre la via perquè els habitants d'una regió pròspera prefereixin gestionar íntegrament els seus tributs, la qual cosa va en detriment de la redistribució solidària de la riquesa.





"Un sistema d'aquest tipus planteja molts problemes", conclou Piketty, "en el sentit que danya la idea mateixa de solidaritat en el si de país i acaba per enfrontar a les regions entre elles, el que resulta especialment problemàtic tractant-se d'una eina com l'impost sobre la renda, que se suposa ha de reduir les desigualtats entre els més pobres i els més rics, al marge de les identitats regionals o professionals".