Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per la troballa de dos menors mortes de 5 i 7 anys en un domicili de Vilobí d'Onyar (Girona). L'Ajuntament ha decretat aquest divendres tres dies de dol després de la troballa de les dues nenes.





En paral·lel, la mare s'ha llançat per un pont que passa per sobre de l'AP-7, a l'altura de Salt (Girona), i ha estat atropellada, encara que no ha mort, i ara la policia catalana, segons les primeres informacions , investiga si pot estar implicada.





Els fets han passat aquest divendres al matí en un domicili al nucli de Salitja, en l'habitatge on vivien el matrimoni i les seves dues filles, a la carretera de Caldes.









El pare de les menors ha estat qui ha trobat els cossos de les petites sense vida i ha donat l'avís als serveis d'emergències sobre la 1.30 hores.





EN ESTAT CRÍTIC





La policia catalana ha obert una investigació per determinar les circumstàncies del que ha passat, i la causa està sota secret de sumari.





El Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem) ha acudit a del punt de l'accident a l'AP-7 amb dues ambulàncies i un helicòpter, i la dona ha estat traslladada en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona.