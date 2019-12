La selecció espanyola femenina d'handbol derrota a la totpoderosa Noruega i arriba a la final del Mundial

La selecció espanyola femenina d'handbol va fer història aquest divendres 13 de desembre al classificar-se per a la final del Mundial del Japó i ho va aconseguir a més amb molta autoritat després de batre per 22-28 a la totpoderosa Noruega, històrica 'bèstia negra', domada per una excelsa versió de les 'Guerreres'.





Espanya va obrir una altra porta més, com el 2008, quan va arribar la seva primera final continental, o el 2011, quan va guanyar el seu primer bronze mundialista, o el 2012, amb el bronze olímpic a Londres. I ho va fer sense contemplacions i davant el rival que més se li havia ennuegat, però a què va tallar les ales i va acabar per desarborar en una màgica segona meitat.





El combinat nacional va superar una altra barrera i ara buscarà diumenge el seu èxit més gran davant un altre enemic de nivell com els Països Baixos, botxí de Rússia (33-32) i que serà l'últim obstacle per aconseguir un or que comporta un premi extra com el bitllet olímpic directe.





Carlos Viver tenia molt clar la recepta per frenar el millor equip segurament de segle XXI i els seus jugadors ho van ratificar. El 6-0 que havia estat esquerdat per Rússia el dimecres, va ser un 'mur' d'intensitat i de mobilitat que va desarmar a Oftedal. Sense la seva 'cervell', l'atac posicional noruec no va funcionar i quan ho va fer, va emergir la figura de Silvia Navarro, 'endollada' des del minut un i que va tirar el forrellat amb tota mena de parades, alguna d'elles d'un mèrit excepcional.





Però no tot va passar per la defensa. L'equip nacional va saber atacar amb paciència i intel·ligència, i amb això li va treure la seva millor arma a les nòrdiques, el seu contraatac, que amb prou feines va aparèixer. Sense els seus 'ales', Viver havia avisat que podrien estar en el partit, però va ser molt millor, gràcies a l'inspiració ofensiva liderada per Sandy Barbosa i Almudena Rodríguez, ben secundada per Alicia Fernández a l'hora de gestionar moments complicats.





INTENSA SEGONA MEITAT





Però Noruega, que va estar gairebé una desena de minuts sense fer gol, no anava a donar concessions i es va rearmar després d'un temps mort, trobant la via del gol a través dels extrems, sobretot d'Aune (4). Les triples campiones del món van arribar a igualar, però no van aconseguir posar-se per davant a la mitja part (13-13).





El possible temor que el desgast de tot el campionat i la intensitat dels primers 30 minuts passés factura a les espanyoles va desaparèixer a l'instant. Espanya va continuar manant i tornant a escapar-se en el marcador (14-17, min.36) abans d'assestar el cop definitiu.





Silvia Navarro va aixecar una paret a la seva porteria quan les seves companyes van deixar alguna escletxa i Almudena Rodríguez va liderar un atac que va aconseguir per fi connectar també amb els seus extrems. Espanya es va posar 18-24 a falta de poc menys de 15 minuts i el somni es va començar a fer realitat.





Faltava per veure si els nervis podria fer acte d'aparició perquè controlada Oftedal, el rival no veia porteria, ni tan sols des dels 7 metres on Darly Zoqbi també va complir amb la seva part de la feina. Alicia Fernández va assumir la responsabilitat en un moment crític amb una doble exclusió i les 'Guerreres' no van deixar escapar el camí cap a la gran final.