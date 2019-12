Duque, Celaá, Marcos De Quinto, Espinosa, Tejerina i Rodríguez són els diputats amb més patrimoni

Els ministres socialistes Pedro Duque, Isabel Celaá i María Luisa Carcedo, les exministres del PP Isabel García Tejerina i Elvira Rodríguez, el també popular Adolfo Suárez Illana, el dirigent de Vox Iván Espinosa dels Monteros, el diputat de Ciutadans (Cs) i exdirectiu de Coca Cola Marcos de Quinto i el representant de Terol ha, Tomás Guitarte, són alguns dels diputats de Congrés que declaren major patrimoni i rendes.













Així, Duque va ingressar 40.562,10 euros en 2018 per les seves mesos de ministre de Ciència i altres 2.246,07 euros anteriors com a professor universitari, més 33.519.42 euros de rendiments de comptes i capital mobiliari, 4.000 euros pel lloguer d'un habitatge i 545,25 euros en dividends d'accions. Va pagar 21.000 euros d'IRPF.





Però, a més, Duque posseeix dues cases en propietat a Alacant i una altra a Madrid, a més d'un cotxe i una barca, més de 313.000 euros en comptes corrents i inversions de gairebé un milió d'euros en productes financers (incloent la seva participació de 390.977, 16 euros a Copenhaguen Gestors Immobles, la societat patrimonial creada amb la dona i amb la qual va comprar el seu habitatge de Xàbia (Alacant).





De la seva banda, la portaveu de Govern, Isabel Celaá, va rebre 28.187,12 euros com a ministra d'Educació i 13.195,346 de pensió de jubilació, així com 2.505,30 euros en dividends d'accions. També té tres habitatges, dos terrenys rústics, més de 140.000 euros al banc i 540.000 euros en fons d'inversió i accions. Va pagar 13.000 euros per IRPF el 2018 i deu 153.000 euros prestats.





La de Sanitat, María Luisa Carcedo, declara ingressos de 14.807,80 euros per la seva tasca com a ministra i altres 17.175,83 per la seva etapa anterior com a Alt Comissionat en la Lluita contra la Pobresa Infantil. En 2018 va pagar més de 21.000 euros d'IRPF. A més té més de 31.000 euros en comptes corrents i inversions superiors als 145.000 euros en Liberbank Cart Moderada, així com 400.000 euros en un pla de previsió assegurat, una assegurança de vida i un fons d'inversió.





Altres membres de Govern presenten saldos notables en els seus comptes. Margarita Robles (Defensa) té més de 400.000 euros, quantitat similar a la del seu col·lega d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, encara que si escau per la venda del seu habitatge habitual. Una mica menys té estalviat la socialista palenciana Luz Martínez Seijo, 360.000 euros.





L'exministra d'Habitatge Beatriz Corredor va ingressar el 2018 gairebé 200.000 euros com a registradora de la propietat, més 4.500 euros com a professora de dues universitats i altres 16.000 euros per lloguers. La diputada socialista, que va pagar més de 130.000 euros d'IRPF, té dos habitatges i un apartament, un garatge i un solar, així com 140.000 euros en comptes i tres vehicles. Ha de gairebé 120.000 euros de quatre hipoteques.





El ministre de Cultura, José Guirao, va rebre 73.200 euros de salari en 2018, té un habitatge a Madrid, dos terrenys de secà i muntanya d'un valor superior a 320.000 euros, part de diversos habitatges i immobles rústics a Almeria i Múrcia heretades i inversions superiors als 440.000 euros. A més, declara un quadre Wendy White valorat en 11.150 euros i una fotografia d'Elle Koll, de 6.500.





Al PP, l'exministra Isabel García Tejerina destaca amb 20.000 euros cobrats en Agricultura i altres 20.000 abonats pel PP, més altres 120.000 euros per dividends d'accions, rendes d'una planta fotovoltaica i una explotació agrària. Tejerina, que va pagar 65.000 euros per IRPF, va contractar un préstec hipotecari de 900.000 euros al maig que encara ha, així com altre personal de què deu 140.000. Posseeix part de diversos habitatges a Palència i Valladolid i participacions en un parell de societats amb pisos i locals. En dipòsits i comptes suma 435.000 euros, més 81.000 euros en un pla de pensions.





Per la seva banda, la presidenta del PP navarrès i diputada per Madrid, Ana Beltrán, va ingressar 150.000 euros per vendre el 25% d'una casa a Madrid, té part de diversos habitatges a Navarra, Osca, Màlaga i Saragossa, així com el 25% de quatre naus industrials a Saragossa. El saldo del seu compte és de 547.000 euros i té dos crèdits per gairebé 500.000 euros. En 2018 va pagar per IRPF uns 29.000 euros.





L'exministra i expresidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, que el 2018 va ingressar més de 200.000 euros i va pagar 75.513 euros d'IRPF, posseeix un capital mobiliari de 833.000 euros, més un pla de pensions a renda variable de 289.312 euros i cinc habitatges a Madrid (totes elles compartint propietat).





La portaveu de PP, Cayetana Álvarez de Toledo, declara 50.966 euros pel seu treball de periodista el 2018 i 15.000 pel lloguer d'un apartament a França i en el seu compte corrent té 397.244 euros. Va pagar 15.000 euros per IRPF, no té préstecs i disposa de diverses propietats: un pis a Madrid i un altre a França comprats el 2011, així com la meitat d'un apartament a l'Argentina i d'una finca rústica a Toledo.





La diputada per Sevilla Teresa Jiménez Becerril va percebre 104.214 euros com a eurodiputada i més de 9.000 euros de dividend per un hotel. Té pisos a Madrid, Cadis, Brussel·les i Itàlia, un local comercial a Sevilla i la meitat d'un hotel a Huelva heretat. El seu saldo bancari supera els 321.000 euros i només ha gairebé 6.000 euros pel pis que va comprar a Brussel·les. Va pagar 40.000 euros d'IRPF.





Per la seva banda, Adolfo Suárez Illana, secretari a la Mesa de Congrés, va guanyar una mica més de 200.000 euros per la seva activitat professional, altres 45.000 euros per dividends de les seves accions i prop de 500.000 en liquidacions dels seus serveis professionals en Ontier i Elecnor. Va pagar d'IRPF uns 74.000 euros. Té la meitat d'un habitatge a Madrid i part d'uns terrenys rústics a Àvila heretats. El seu compte acumula 71.259 euros -100.000 menys que fa sis mesos-, disposa de quatre vehicles i ha 67.000 euros.





ESPINOSA





Com al juny, Iván Espinosa dels Monteros, és qui més declara en Vox, amb rendes de 94.700 euros: 48.400 euros per activitat professional, 35.000 de el lloguer d'un immoble, 13.000 euros d'interessos d'un préstec i altres 50 euros per la col·laboració amb un mitjà de comunicació, més 1,12 milions en accions de societats immobiliàries. Posseeix una casa i una oficina a Madrid i, a nom de societats, un habitatge a Cantàbria i dues oficines a Madrid. Per contra, ha de 657.000 euros.





La secretària general del grup, Macarena Olona, va cobrar 121.700 euros com a advocada, als quals se sumen 61.000 euros de guany per transmissió de participacions i 12.000 euros per lloguer d'un habitatge. Olona, ara de baixa de maternitat, té 98.000 euros al seu compte i paga dos préstecs que sumen 133.000 euros.





En Ciutadans repeteix com a diputat 'més ric' l'exvicepresident mundial de Coca Cola, Marcos de Quinto, amb 48,3 milions d'euros entre drets de cobrament de la multinacional (23,8 milions), accions (12,6 milions), plans de pensions (8,6 milions) i comptes (3,3 milions). En 2018 va ingressar 5,6 milions.





I s'estrena a la llista el diputat de Terol ha, Tomás Guitarte, que va ingressar 25.998 euros el 2018 pel seu treball d'arquitecte, altres 320.000 de guanys per transmissions d'elements afectes a la seva activitat i altres 12.000 euros pel lloguer de tres habitatges i un local. Disposa de cinc pisos a Terol i València i part d'altres tres habitatges, així com 250.000 euros en comptes. Va pagar més de 71.000 euros d'IRPF i deu mig milió en préstecs.





En Unides Podem, destaca la diputada per les Balears Antonia Jover, que té 157.502 euros en dipòsits bancaris i tres habitatges. Diplomada en Empresarials, Jover va cobrar 29.528 euros en 2018 d'una cadena hotelera i 2.389 d'atur, més 209.918 euros de guany patrimonial per la venda d'un immoble.