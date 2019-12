Rosa Maria Sardà sospesa deixar la medicació contra el càncer

L'actriu Rosa Maria Sardà sospesa deixar el tractament contra el càncer que pateix des de fa cinc anys.





Així ho ha confessat en una entrevista al diari 'El País' amb motiu de la publicació del seu llibre 'Un incident sense importància' (Planeta/Edicions 62).





"Quan vaig escriure això no sabia que estaria condemnada a morir de càncer. Però la bestiola segueix aquí, tinc nou tractament, però estic molt cansada. L'any que ve veuré què faig. Igual deixo la medicació i que duri el que sigui, al capdavall tinc 78 anys", ha assenyalat Sardà.





En el llibre repassa episodis de la seva infància. "Sóc nena de la postguerra, de la dictadura, que veia a tots al seu voltant marcats per les pèrdues, adolorits, frustrats, sense futur. Per a mi tot era patiment. Estava envoltada de perdedors, i segueixo estant, segueixo sent una perdedora" , confessa.





En l'entrevista, assenyala estar tan "trista" com quan era nena: "Miro el nostre món. I si miro aquest més petit, anomenat Catalunya, que sembla afectar-nos més ... És vergonyant, estic molt, molt trista. No es pot pensar en Síria , en el dels sahrauís, en Colòmbia ... No puc evitar pensar que hem tornat a del principi, amb aquests senyors de Vox presumint".





"Són tantes vides les que no han servit, que han estat destrossades, callades, afusellades... I al mateix temps hi ha vides com la de el senyor Torra que serveixen per amargar tantes vides", afegeix.