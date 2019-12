Menjar carbohidrats refinats augmenta el risc d'insomni en dones postmenopàusiques

El consum alt de carbohidrats refinats, especialment de sucres afegits, augmenta el risc d'insomni en dones postmenopàusiques, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de Col·legi de Metges i Cirurgians Vagelos de la Universitat de Columbia (Estats Units).









Diferents tipus i quantitats de carbohidrats augmenten els nivells de sucre en la sang en diversos graus, si bé els carbohidrats altament refinats, com els sucres afegits, el pa blanc, l'arròs i els refrescos s'ha vist que tenen un índex glucèmic més alt i causen un augment més ràpid de l'sucre a la sang.





Per dur a terme el treball, publicat al 'The American Journal of Clinical Nutrition', els experts van analitzar a més de 50.000 dones que havien participat una iniciativa sobre salut i que havien omplert un diari amb els aliments que havien ingerit.





Els investigadors es van centrar en analitzar si les que tenien un índex glucèmic dietètic més alt tenien més probabilitats de desenvolupar insomni, plantejant la hipòtesi que els pics i els mínims del sucre en la sang després de dinar carbohidrats refinats poguessin desencadenar l'insomni.





Així, van descobrir que com més gran és l'índex glucèmic en la dieta, especialment quan es consumeixen sucres afegits i grans processats, més gran és el risc de desenvolupar insomni. A més, van comprovar que les dones que consumien més verdures i fruites tenien menys probabilitats de desenvolupar insomni.





"Les fruites contenen sucre, però la fibra en elles disminueix la velocitat d'absorció per ajudar a prevenir pics de sucre en la sang. Això suggereix que el culpable de la dieta que va provocar l'insomni de les dones van ser els aliments altament processats que contenen grans quantitats de sucres afegits que no es troben naturalment en els aliments ", han comentat els experts.