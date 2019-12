Un 26% dels parts a Espanya són per cesària

Els professionals de la salut de tot el món van recollir en un document, afavorit per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que la taxa ideal de cesària havia d'oscil·lar entre el 10 i el 15 per cent, però l'any passat a Espanya dels 372.777 parts de 2018, un 26,23 per cent (97.804 parts) van ser per cesària, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).













No obstant això, aquest percentatge canvia d'una comunitat a una altra. La CA amb major percentatge per sobre de la mitjana nacional és la Comunitat Valenciana amb un 30,6% de cesàries, el segueix Extremadura (29,4%), la ciutat autònoma de Melilla (28,7%), Catalunya (28, 6%), Andalusia (27,6%), Castella-la Manxa (27,4%) i Múrcia (26,9%).





Per sota de la mitjana nacional, hi ha Galícia (26,0%), Madrid (25,4%), Cantàbria (24,3%), Balears (24,2%), Castella i Lleó (24,1%), La Rioja (23,1%), Aragó (22,2%), Canàries (21,9%), la ciutat autònoma de Ceuta (21,2%), Astúries (19,3%), Navarra (18,4% ) i País Basc (15,8%).





Els hospitals i centres de salut de les ciutats de Madrid, Barcelona, Sevilla i València van atendre dos de cada deu parts que van tenir lloc el 2018 (el 22,4%).





L'elevat nombre de parts atesos en aquestes urbs té a veure amb la seva població, però també amb la tendència d'atendre els naixements en els hospitals més grans de les capitals de província. Així, la meitat de tots els parts de 2018 (el 51,2%) van tenir lloc en un municipi diferent de lloc de residència de la mare.