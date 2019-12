El Rei presideix la inauguració de la trobada entre ministres d'Exteriors d'Àsia i Europa

Ministres d'Exteriors d'Àsia i Europa comencen aquest dilluns al Palau del Pardo a Madrid la seva 14a reunió sota el lema 'Àsia i Europa: juntes per un multilateralisme efectiu', la inauguració serà presidida pel Rei Felip i compta també amb la assistència de el president de Govern en funcions, Pedro Sánchez.









La Trobada Àsia-Europa ( 'Asia-Europe Meeting' o ASEM) constarà de dues sessions plenàries i d'una sessió de retir de discussió informal centrada en assumptes d'actualitat regional i internacional, com un fòrum informal de diàleg i cooperació entre Europa i Àsia per facilitar el coneixement mutu, la comprensió de les diferències i la construcció de consensos sobre temes d'interès global i regional que poden servir de base per a l'adopció de solucions negociades en altres fòrums internacionals.





Les sessions de treball, que conclouran amb una breu sessió de cloenda i una roda de premsa, seran presidides per l'Alt Representant i vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell, i reflectiran les conclusions de la reunió en una declaració final negociada entre totes les parts (Chair 's Statement).





Entre els objectius finals de la reunió ministerial hi haurà el de transmetre una imatge d'unitat i lideratge d'un grup tan extens i divers com ASEM en el suport del multilateralisme i de l'ordre internacional basat en normes, amb una perspectiva d'igualtat de gènere.





També s'abordaran desafiaments claus per a la seguretat internacional com la lluita contra el terrorisme, la seguretat marítima i la ciberseguretat i es tractarà d'establir una acció eficaç davant reptes globals com el canvi climàtic, l'Agenda 2030 i la contaminació dels mars, així com d'avançar els treballs d'ASEM en connectivitat sostenible.





Paral·lelament a aquest reunió i de manera conjunta amb Casa Àsia, s'organitzaran tres conjunts d'activitats paral·leles a Madrid: el festival cultural, el seminari de periodistes i el Model ASEM que reunirà un centenar i mig de joves procedents d'Europa i Àsia.





El procés ASEM, fundat el 1996, compta amb 51 estats membres d'Àsia i Europa més el Secretariat de l'Associació de Nacions de Sud-est Asiàtic (ASEAN, per les sigles en anglès) i la UE. Un total de 53 membres que representen el 55 per cent de el comerç global, el 60 per cent de la seva població, el 65 per cent del PIB mundial i el 75 per cent del turisme mundial.