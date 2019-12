Detingut per abús sexual quan anava amb autobús

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte un home de 30 anys i veí de Vinaròs per un delicte d'abús sexual a un bus que circulava per l'AP-7 a l'altura de l'Aldea (Tarragona).





La víctima, una dona major d'edat, va alertar el 112 perquè l'home, assegut al seu costat, li feia tocaments de forma reiterada.





Els Mossos van preparar un punt per parar l'autobús a l'altura de el polígon industrial Catalunya Sud del municipi, on van fer baixar a l'home per després detenir-lo, i aquest ha passat a disposició judicial el matí d'aquest diumenge.