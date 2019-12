La Justícia belga ha celebrat aquest dilluns una nova vista sobre l'extradició de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. Sense embarco, el jutge ha preferit posposar la decisió sobre les euroordres fins que es resolgui el recurs d'Oriol Junqueras sobre la seva immunitat com a eurodiputat.





Els tres polítics han estat citats de nou el 3 de febrer de 2020, un mes i mig després que el pròxim 19 de desembre es resolgui per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la situació del líder d'ERC. El jutge, a més, ha decidit que mantindrà units els processos dels tres reclamats per la Justícia espanyola.









LA TERCERA EUROORDRE







El jutge de Tribunal Suprem Pablo Llarena va reactivar l'octubre passat l'ordre europea de detenció i lliurament de Puigdemont pels delictes de sedició i malversació i, setmanes més tard, les que hi ha contra Comín i Puig també per sedició i malversació en el cas del primer i només per malversació en el cas del segon.





En les seves al·legacions, la Fiscalia de Brussel·les ha avalat que els tres siguin lliurats a Espanya per tots els delictes pels quals són reclamats per les autoritats judicials, encara que ells es neguen a ser extradits i seran els tribunals belgues els que hagin de decidir.





En la seva declaració davant del jutge d'instrucció belga, Puigdemont i Comín van al·legar que els assisteix la immunitat d'eurodiputats per haver guanyat un escó en les eleccions a Parlament europeu del maig passat, tot i no haver recollit l'acta necessària per ser nomenats eurodiputats.





Però el jutge d'instrucció va consultar amb l'Eurocambra i va concloure que aquest privilegi no els assisteix en aquests moments i va seguir endavant amb el procés per examinar el seu lliurament a Espanya en els tribunals belgues.