El responsable econòmic de Podem assegura a les empreses de l'Ibex que no faran bogeries si arriben al govern

Pablo Iglesias vol entrar en el govern de coalició de Pedro Sánchez i mou les seves fitxes en el tauler de la negociació política. Aquest dilluns s'ha conegut que ha enviat a el responsable econòmic de Podem, el professor d'Estructura Econòmica a la Universitat Autònoma, Nacho Álvarez, al costat del seu ja "ex assessor", Pablo Gentili a exposar els seus plans dins el govern als responsables d'algunes de les empreses de l'Ibex.









Algunes d'aquestes empreses s'han reunit ja amb Podem i totes han acceptat la trobada amb alts càrrecs morats després de ser trucats.





Les trobades mantingudes han tingut com a interlocutor al responsable econòmic del partit, el professor d'Estructura Econòmica a la Universitat Autònoma que sempre ha mantingut un perfil baix polític. L'altre interlocutor que ha acudit a aquestes reunions ha estat Pablo Gentili, el fins la setmana passada cap de gabinet del líder morat Pablo Iglesias.





Com reina la discreció dels executius de les empreses de l'Ibex, no han pogut reunir-se amb el secretari general perquè aquest, Pablo Iglesias, considera que no és el moment de reunir-se amb l'Ibex.





Les primeres impressions amb els empresaris ha estat bona tant pel treball realitzat per Nacho Álvarez com per Gentili, del què tots lamenten la seva marxa.





Els propietaris del Ibex han rebut paraules tranquil·litzadores de la formació morada, que han afirmat que "no faran bogeries" i que tot serà per "consens". Podem està posant tota la carn a la graella perquè la seva intenció és calmar les aigües i convèncer els grans empresaris que la seva arribada al poder no implicarà un desastre econòmic per a Espanya.