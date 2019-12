Benzema salva el Madrid d'una derrota davant el València (1-1)

Un gol de Karim Benzema en el minut 95 va evitar la derrota (1-1) del Reial Madrid en la seva visita a Mestalla aquest diumenge a la jornada 17 de LaLiga Santander, un duel de més a menys dels blancs i viceversa en els 'che', millors en el segon temps sota la batuta de Dani Parejo però desafortunats en l'última jugada, un córner que va rematar Courtois i va culminar en l'empat el francès.





La fi de la ratxa blanca s'entreveia quan en el minut 95, en un afegit de quatre, el porter belga va rematar un córner i la pilota, repel·lit per Jaume i no refusada per Garay, li va caure a Benzema per fer el 1-1. El Madrid va salvar el seu onzè partit seguit sense perdre per arribar a el Clàssic contra el Barcelona amb la moral intacta i empatats tots dos en el liderat amb 35 punts.





Els de Zinedine Zidane van entrar fort i incisius en un partit amb el liderat en joc. Després de l'empat del Barça davant la Reial Societat el dia anterior, el Madrid tenien a la mà copar la taula, tot i que en una altra sortida d'exigència més gran. Per moments el València no va posar els problemes esperats, però ja abans de la mitja part va millorar.









El quadre blanc va perdonar en la seva bateria de xuts des de fora de l'àrea, i va perdre mordent i pressió al rival, sense evitar el creixement de Parejo. Els d'Albert Celades van treure el seu pla de jugar amb Rodrigo i Ferran dalt i van tornar en el segon temps amb la millor ocasió del partit. Courtois va començar a tenir feina, venut en el gol de Soler, decisiu fins la dosi d'èpica blanca.





El Madrid va ensenyar a Mestalla el seu bon moment. Benzema, Kroos, Rodrygo, les ocasions visitants se succeïen però sense punteria. El València va trobar aire en Ferran i Rodrigo, encara que les arribades del rival es semblaven massa. El 13 vegades campió d'Europa va perdre força en la seva pressió i en els buits aparèixer Parejo. El capità local va prendre els comandaments i el Madrid va patir.





Després del descans va arribar el mà a mà de Ferran amb Courtois i el Madrid va començar a córrer darrere la pilota. L'entrada de Bale i Vinicius amb prou feines es va deixar notar en els blancs, mentre que les bandes del València funcionaven com una autopista. Gayà ho va provar i per la dreta va entrar Wass per passar enrere a Soler en l'1-0. Mestalla es venia a dalt, com pocs podien creure després de l'acomiadament de Marcel·lí.





L'alegria no va estar acompanyada de força i cap per als últims minuts, i el Madrid no va tirar la tovallola. Jovic va arribar a marcar en fora de joc i en l'última, Benzema va silenciar el feu 'che'. Un cop per al València, que podia aprofitar una jornada propícia per treure el cap a la zona de Champions, i una dosi extra de motivació blanca pel ajornat Clàssic de dimecres que ve.