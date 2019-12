Carolina Marín guanya a Milà

La jugadora espanyola de bàdminton Carolina Marín ha guanyat aquest diumenge el títol del Decathlon Perfly Italian International, que s'ha celebrat a Milà (Itàlia), després de guanyar en la final per 21-19 i 21-14 a l'índia Rituparna Das.





En el seu retorn al Circuit Europeu després de més de cinc anys i mig d'absència, Marín ha estat campiona en un torneig de categoria International Challenge. En els 52 minuts de partit, la de Huelva s'ha mostrat bastant superior a Das i ha sumat 4.000 punts per al seu objectiu de recuperar els llocs de cap de sèrie en l'HSBC World Tour.













Així, sobre la pista del PalaBadminton milanesa, l'andalusa s'ha vist pressionada per la seva rival durant el primer set, però no per molt de temps. Das no ha pogut reaccionar davant l'ímpetu d'una Marín va aconseguir la victòria d'una cita que emplenava el buit al seu calendari entre novembre i gener.





La de Huelva tancarà el 2019 amb la segona concentració de l'any a Sierra Nevada. Aprofitant l'altitud del seu Centre d'Alt Rendiment (CAR), la vigent campiona olímpica ja mira a un 2020 en què els Jocs de Tòquio condicionaran els seus plans.