El primer ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, ha emplaçat les autoritats d'Alemanya a acceptar més refugiats directament de la illa de Lesbos.





Mitsotakis ha plantejat la idea durant una entrevista concedida al diari alemany 'Bild am Sonntag' en la qual li plantejaven si Alemanya havia d'acollir més refugiats: "Sí. La idea és que una part dels procediments de sol·licitud d'asil es duguin a terme en altres països", ha afirmat.





"Hem de desenvolupar un pacte europeu d'asil i migració, tal com va prometre la Comissió Europea, i per fer front a aquest problema necessitem un repartiment més equitatiu", ha argumentat.





Els camps de refugiats a les illes gregues del mar Egeu estan amuntegats. Segons el Ministeri grec de Protecció Civil, al voltant de 39.000 persones viuen en els camps de Lesbos, Quios, Samos, Leros i Cos, però els campaments només tenen capacitat per unes 7.500 persones.









L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), Filippo Grandi, va qualificar recentment la situació de catastròfica després d'una visita a Lesbos, mentre que la nova comissària europea d'Interior, Ylva Johansson, considera "urgent" una reforma de la política d'asil de la UE.





Segons el diari 'Welt am Sonntag', 40 diputats de diversos països han demanat a la nova presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que donés suport a la creació de centres d'asil a les fronteres exteriors d'Europa.





En una carta dirigida a Von der Leyen, facilitada al rotatiu alemany, els parlamentaris demanen que els sol·licitants d'asil "entrin directament en un procediment d'asil i, en cas de no ser acceptats, que siguin retornats (als seus països) directament des d'allà".





En la missiva afegeixen que, en cas que els refugiats hagin estat reconeguts com a tal, hauran de ser distribuïts des dels centres als Estats de la UE. Segons 'Welt am Sonntag', la carta està signada per diputats d'Alemanya, Itàlia, Grècia i Xipre, així com pel Parlament Europeu.