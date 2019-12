Suspès el Rayo-Albacete per insults a Zozulia

Roman Zozulia (LaLiga)





El partit entre Rayo Vallecano i Albacete es va suspendre aquest diumenge pels insults que va rebre Novel·la Zozulia de part de l'afició de Vallecas, el que va portar a tots dos equips a no tornar a la gespa en el segon temps i la decisió del col·legiat de no reprendre el joc en la jornada 20 de LaLiga SmartBank.





El partit ja es va parar durant el primer temps, en adonar-se el col·legiat José Antonio López Toca dels insults sobre el jugador. "Fill de puta, puto nazi. Zozulia ets un nazi", van cantar en especial des del fons de Bukaneros. Zozulia tornava a Vallecas gairebé tres anys després del seu fitxatge en el mercat d'hivern de 2017.

















L'ucraïnès però tot just va estar uns dies a Madrid, per tornar al Betis en ser declarat "no benvingut" per gran part de l'afició vallecana. "Vallekas no és lloc per nazis", va ser la rebuda, per unes fotos que li relacionaven amb la ideologia nazi, vestit de militar i amb armes.





El jugador es va sentir assetjat en el seu primer entrenament i el cas va transcendir a l'esportiu, en una investigació de LaLiga i Policia, amb el posicionament fins i tot de partits polítics i la intervenció del Consell Superior d'Esports. El jugador va acabar fitxant a l'estiu per l'Albacete, on s'ha fet un lloc com un dels jugadors clau de l'equip manxec.





Després de gairebé una hora d'incertesa, del duel que va començar a les 21:00, sense que els equips tornessin a la gespa després del descans, la megafonia de l'Estadi de Vallecas va anunciar la suspensió del partit, a falta de conèixer si s'acabarà i quan. "A causa dels reiterats càntics i insults proferits durant la primera meitat del Rayo-Albacete, el partit queda suspès", va anunciar el Rayo al seu compte de Twitter.





LALIGA DÓNA SUPORT A LA DECISIÓ





Per la seva banda, LaLiga va emetre un comunicat recolzant la decisió del col·legiat de suspendre el partit. "LaLiga manifesta el seu acord amb la decisió presa per José Antonio López Toca de suspendre el partit davant els greus insults i amenaces succeïts durant la primera part contra Novel·la Zozulia, jugador del club visitant i davant la petició dels dos equips a l'estadi de Vallecas", va dir.