Ciutadans resilients

Hi ha moltes maneres de fer les coses a la vida. Ja sigui per cantar o taral·lejar, per nedar o navegar, per dibuixar o escriure, i sempre hi ha estils que s'adapten millor als nostres gustos i capacitats. Però si parléssim -a la manera psicològic d'estils perceptius i cognitius, molts torçarien la cara. No obstant això, cal comptar amb els peculiars maneres de captar i d'expressar-se per desenvolupar el millor de cadascú, d'acord amb les seves circumstàncies.





Quan cal escollir activitats recreatives, artístiques o esportives d'un noi, s'ha de comptar amb el seu caràcter i amb les expectatives de plenitud i complementarietat que li obri. Així es manifesten els psicòlegs Giorgio Nardone i Stefano Bartoli en 'Más allá de uno mismo' (Herder). I destaquen amb sentit comú: "Si obligar a un subjecte ràpid-intuïtiu a actuacions lentes i analítiques obtindré uns resultats desastrosos i més provocaré una aguda crisi a un individu analític en obligar-lo a respondre intuïtivament".









D'altra banda, transmetre que tots podem ser genis és una fal·làcia, un engany cruel difícil de perdonar. No es pot jugar amb la gent i tornar-la ximple. No tots podem ser Einstein o Picasso o Leibniz. Creure-s'ho bloqueja la capacitat resilient i obtura una necessària readaptació a la realitat. Una altra cosa és promoure en cada un el millor possible, que per si sempre tanca valor, i fomentar la curiositat per saber i experimentar. La ciutadania sortirà així afavorida.





A l'horitzó sempre l'afany de cada individu per fer-se un forat. Importa que la seva identitat, única i intransferible, no es dissolgui en rituals socials que es repeteixen per generacions, sense dret a rèplica. Amb diferents desenvolupaments, tots tenim una consciència immediata i una altra reflexiva. Si les conjuguem de forma adequada, obtindrem "una actuació espontani construït". Subratllen Nardone i Bartolí que si un esportista aconsegueix un resultat excepcional i fa, després d'ell, una anàlisi reflexiva i precís, podrà polir la seva actuació, consolidar-la i fins i tot millorar-la. Cal elasticitat mental, caràcter i sentit de la realitat. Aquests paràgrafs els veig aplicables als polítics, així que he donat a pensar en Inés Arrimadas, la guanyadora de les eleccions a Catalunya. Sabrà retrobar l'origen senzill, assenyat i poderós que Ciutadans va abandonar en mala hora, segons ho va voler Albert Rivera?