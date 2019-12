Casado constata que Sánchez no trencarà amb Podem perquè el PP s'abstingui

El líder de PP, Pablo Casado, ha constatat en la reunió aquest dilluns amb el candidat a la investidura, el socialista Pedro Sánchez, que aquest no està disposat en cap cas a trencar el seu acord amb Unides Podem a canvi d'aconseguir l'abstenció de PP per facilitar la formació de Govern.





En roda de premsa al Congrés dels Diputats a terme de la seva primera trobada amb Sánchez des de les eleccions del 10 de novembre, Casado ha informat que l'única oferta que el socialista li ha plantejat ha estat la d'una abstenció de PP per a facilitar que es posi en marxa el Govern de coalició amb Podem.









Casado li ha preguntat a Sánchez si aquesta era l'única oferta que estava disposat a plantejar-li a el PP i el dirigent socialista, segons Casado, ha respost que no hi ha una altra proposta.





El líder popular està convençut per tant que Sánchez està instal·lat en el "no és no a qualsevol alternativa que suposi trencar amb Podem", de manera que l'acostament d'aquest dilluns al PP no és altra cosa que un "simulacre", en opinió de Casado.





El dirigent popular ha sospita per tant que Sánchez està intentant que el PP sigui una "coartada" a una decisió "lliure" que va prendre la mateixa nit electoral de pactar amb Podem.