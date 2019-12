L'Hospital Clínic fa servir per primera vegada al món visió 3D en endoscòpia

L'Hospital Clínic de Barcelona ha utilitzat per primera vegada al món visió 3D en una endoscòpia --un procediment que consisteix a accedir al pacient per un orifici natural amb un tub i una càmera per tractar o diagnosticar-- gràcies a una tècnica que converteix en 3D el vídeo 2D en temps real, que han aplicat amb èxit a 23 cirurgies de creixement benigne de pròstata.





En roda de premsa aquest dilluns, el cap de Servei d'Urologia, Antonio Alcaraz, ha afirmat que aportarà un "canvi de paradigma" perquè millora la precisió i facilita l'aprenentatge dels cirurgians, de manera que començaran a utilitzar-lo de forma sistemàtica en aquests casos i preveuen que transformi també operacions i diagnosi d'altres àmbits, com el digestiu i el respiratori.

Les càmeres 3D necessiten dues òptiques, i les més petites fins a la data mesuren 3,5 mil·límetres cadascuna --- amb el que sumen set--, i no poden usar-se en endoscòpia, on no pot superés els 5 mil·límetres: els uròlegs del Clínic han aplicat a l'endoscòpia una patent xinesa que transforma la imatge d'una òptima 2D --més petites-- i que va ser desenvolupada per abaratir el 3D en laparoscòpia.





Aquesta tècnica duplica en mil·lisegons la imatge 2D d'alta definició de la càmera i la sobreposa en un angle concret, de manera que a través d'unes ulleres 3D permet observar profunditat: "Estàvem aturats en una visió 2D, que és com veure només amb un ull", sense profunditat, i aquesta tècnica permet una visió més natural, ha observat Alcaraz.









"A vegades hi ha petites lesions i pots tenir dubtes, però si tens 3D i veus profunditat, s'ha acabat el dubte", ha relatat, després d'haver provat la tècnica en cirurgies làser de nucleació --buidat-- de pròstata, una intervenció a la qual calculen que se sotmetrà el 10% dels homes al llarg de la seva vida.





CONGRÉS EUROPEU





Ha explicat que presentaran aquesta nova tècnica al Congrés de la Societat Europea d'Urologia, que se celebra al març a Holanda, on els han acceptat un vídeo, i ha afegit que també ho han començat a provar en pedres renals però en menys ocasions.





El cap de la Unitat de cirurgia benigna de pròstata, Javier Sánchez, ha observat que el dispositiu que tenen en cessió permet transformar en 3D qualsevol imatge, i l'han anat implementant progressivament després de fer-lo servir per primera vegada fa un any, i volen generalitzar-ho en veure el seu "èxit".





Van haver de convèncer els seus dissenyadors de la Xina per adaptar-lo a l'endoscòpia, sobre el que en un inici van trobar reticències perquè l'havien pensat només per laparoscòpia --que s'introdueix amb una incisió i permet un tub més ample--: "El nostre departament es s'ha convertit en referència estatal i mundial en aquesta tecnologia".





La meitat dels homes de tenir en algun moment de la seva vida un creixement benigne de pròstata --el 90% a partir de 85 anys--, i aquesta tècnica ha permès millorar la precisió i reduir el sagnat que afecta sovint aquestes operacions, que tenen com a única alternativa una medicació que alleuja els símptomes però no el resol.





Sánchez ha explicat que el creixement de pròstata és la segona causa més freqüent de consulta a l'uròleg, amb símptomes com a necessitat d'orinar amb freqüència amb urgència, dificultat per començar a orinar o flux de l'orina feble, i aquests empitjoren amb el temps.





"L'augment d'esperança de vida i de qualitat de vida de l'home ens obliga a fer més tractaments quirúrgics", el que significa que han de pensar en més tractaments endoscòpics, i ha assenyalat que les endoscòpies ja han superat les cirurgies obertes en aquest camp.