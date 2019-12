Juan Gómez-Jurado: "Hi ha molt de Galícia en l'esperit de Loba Negra"

Juan Gómez-Jurado (Madrid, 1977) és, avui dia, l'escriptor de thriller de més èxit i més internacional d'Espanya. Un èxit que des de l'any passat s'ha multiplicat exponencialment gràcies a 'Reina Roja', la que molts consideren la seva opera magna... al menys fins ara, ja que Antonia Scott i Jon Gutiérrez tornen només un any després per a un nou desafiament que els portarà a enfrontar-se en la Costa del Sol a la 'Loba Negra', que dóna títol a aquesta segona part.





Els que no arriben a ell per les pàgines d'alguns dels seus llibres ho fan a través de les ones per algun dels seus podcast, ja sigui ‘Todopoderosos’ o ‘Aquí Hay Dragones’ (en tots dos de la mà de Rodrigo Cortés, Arturo González-Campos i Javier Cansado), pel programa 'Seriotes d'AXN' o, justament, per Twitter, on no és estrany veure-li respondre a algun seus més de 200.000 seguidors. Tot i tants compromisos, Juan Gómez-Jurado aconsegueix treure temps d'on sigui, fins a l'hora de l'esmorzar, per atendre Galiciapress i, entre mos i mos de croissants, explicar com ha influït Galícia en la seva obra, el procés que segueix per concebre als seus personatges o si veurem algun dia Antonia Scott a la gran pantalla.





Juan Gómez Jurado, atenent Galiciapress | Foto: Sue Rainbow





Hi ha moltes persones que s'han reenganxat a la lectura o que directament han entrat en aquest món a través d'alguna de les pàgines de Juan Gómez-Jurado. Sempre vas voler ser escriptor però, t'ho imaginaves quan llegies a Roald Dahl o Jules Verne?





Sí, la veritat és que sí. Però hi ha un moment en el que el tinc molt clar, com el somni de l'infant que vol ser astronauta i diu: "Això és el que jo vull fer". És l'estiu en què amb 13 anys llegeixo tres llibres que em canvien la vida: 'Cementiri d'animals', 'El Senyor dels Anells' i 'La taula de Flandes'. Hi ha un instant en què penses: "Això és meravellós. Vull ser part d'això". Suposo que li pot passar el mateix a un nen que vol ser futbolista o una nena que vol ser metge. En un moment tu reconeixes dins teu que això es comunica amb tu d'una determinada manera i a partir d'aquí comences a pensar-hi, a el principi com un joc i després com la teva forma de vida.





