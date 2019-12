Fracassa l'operació vandàlica de Tsunami per 'okupar' les marquesines de Barcelona

Tsunami Democràtic ha forçat aquest dilluns 16 de desembre diverses marquesines publicitàries, de tipus Objecte Publicitari Il·luminat (Opi), als carrers de Barcelona per col·locar cartells que anuncien la mobilització del 18 de desembre durant el partit al Camp Nou entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, uns cartells que ja han estat retirats.





Fonts municipals han informat que la publicitat no ha estat contractada i que, de moment, s'han detectat sis marquesines ocupades, de les que els cartells han estat retirats "de manera immediata".





"Quan l'Ajuntament o l'empresa concessionària ho detecta, es canvia de manera immediata per la publicitat contractada", han remarcat des del consistori.









Els cartells col·locats per Tsunami contenen el missatge "18-D. Drets. Llibertat.

¡Autodeterminació! "I el lema 'Spain, sit and talk' al costat de la convocatòria de la mobilització al camp blaugrana dimecres a les 16 hores.





Fonts de Clear Channel, l'empresa que gestiona els suports, han informat que "es tracta d'una acció vandàlica puntual" i que durant la nit de diumenge a aquest dilluns s'ha forçat el tancament dels Opi per canviar el seu contingut.





"Quan ha estat detectat, s'han retirat els cartells fixats de manera irregular" i s'ha restablert la publicitat contractada, han indicat les mateixes fonts, que han detallat que els fets són aïllats i que la companyia està treballant per prendre mesures tècniques que redueixin l'ús indegut dels suports.









Durant el cap de setmana, Tsunami també ha realitzat accions propagandístiques com una projecció a la Catedral de Girona amb el lema "Canviem l'estat de les coses. No violència. Desobediència civil" i ha desplegat pancartes en ubicacions com la Torre Salvana de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).





FINS A 3.000 EFECTIUS PER AL PARTIT





Tsunami Democràtic va assegurar divendres que mai ha dit que vulgui bloquejar o suspendre el Clàssic, sinó que el seu objectiu és "fer visible al camp i a les grades la situació d'excepcionalitat que pateix Catalunya".





Uns 1.000 Mossos d'Esquadra garantiran la seguretat de l'entorn de Camp Nou, en un dispositiu de seguretat que en total comptarà amb 3.000 efectius incloent a la seguretat privada de club.





El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, va indicar la setmana passada que el pitjor escenari seria una interrupció del partit però va puntualitzar que "les informacions que Tsunami ha traslladat és que no té intenció d'interrompre el partit".





El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, que instrueix la causa sobre la presumpta activitat terrorista de nou membres dels CDR, també investiga des d'octubre a Tsunami Democràtic per suposat delicte de terrorisme, i la seva primera mesura va ser ordenar el tancament de les seves pàgines webs i perfils en xarxes socials.