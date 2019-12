Borrell compara la situació de Puigdemont a Bèlgica amb la d'una etarra

El vicepresident de la Comissió Europea Josep Borrell, exministre d'Afers Estrangers espanyol, assegura no le sorprèn la situació en què es troba a Bèlgica l'expresident català Carles Puigdemont, l'euroordre de lliurament a Espanya segueix pendent, posant com a exemple el cas d'una etarra -Natividad Jáuregui--, que no ha estat lliurada i està "tranquil·lament" en aquest país.





"Si les autoritats judicials de Flandes encara no han tingut a bé fer cas a l'ordre europea d'una coneguda etarra a la qual es reclamen delictes de sang i segueix a Bèlgica tranquil·lament perquè els jutges no han considerat oportú que sigui jutjada a Espanya, si això passa des de fa anys, no ens ha d'estranyar que passin altres coses", ha dit.





Borrell s'ha expressat així preguntat per la situació de Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal de Primera Instància de Brussel·les hagi ajornat la vista sobre la seva entrega a Espanya per conèixer abans el pronunciament de Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre si Puigdemont i Comín tenen dret a immunitat com eurodiputats.





En una roda de premsa al costat del ministre d'Exteriors de Singapur, Vivian Balakrishnan, a terme d'una reunió Europa-Àsia celebrada a Madrid, Borrell ha opinat que, tot i que no és expert en l'euroordre ni és la seva comesa com a alt representant per a la Política exterior, està "clar que es pot millorar" l'instrument, "sobretot a través de mecanismes que creuen confiança mútua entre el poder judicial d'un país i d'un altre", de manera que si "els jutges parlin més entre ells" tenen dubtes, pugui preguntar-les i aclarir-les. "Però hi ha coses que no són d'avui, són d'ahir", ha admès.





L'espai judicial europeu, ha explicat, es basa a crear a un nivell supranacional els mateixos mecanismes que existeixen en el sistema judicial de cada país, i això és el que s'està fent tot i que no és "de la nit al dia", precisament perquè cal crear aquesta "confiança mútua".





"ES POT I S'HA DE MILLORAR"





Borrell ha tractat de "fer pedagogia" i explicar que els lliuraments de persones reclamades judicialment no les gestionen els governs, sinó els jutges i que les peticions "xoquen amb pràctiques culturals, amb la història". "Naturalment es pot i s'ha de millorar, i deu, al meu entendre, haver-hi més cooperació entre les instàncies judicials d'un país i d'un altre", ha assenyalat.





Així, creu que siguin quins siguin els "accidents" del procés de construcció d'aquest espai judicial europeu, no cal fer passos enrere ni tornar "a l'època en què es resolien les extradicions amb converses personals entre els ministres d'Interior d'un país i d'un altre".