La periodista Almudena Ariza Núñez renuncia a dirigir els Serveis Informatius de TVE

Els professionals de la informació van votar en referèndum el nomenament de la periodista Almudena Ariza Núñez com a nova directora dels Serveis Informatius de TVE, qui va comptar amb 308 vots a favor (61,85%), 117 en contra, i 73 vots en blanc.

Però la periodista ha renunciat a dirigir els Informatius de la televisió pública d'Estat ja que considera insuficient l'escassa participació de 500 treballadors d'un cens total de 3.200.

Així ho ha fet constar en una nota interna en el Inews de TVE:

Una vegada coneguts els resultats del referèndum entre els professionals de TVE, em veig en l'obligació de presentar la meva renúncia a la proposta de dirigir els Serveis Informatius. La meva candidatura ha estat aprovada però per una majoria que no considero suficient. D'un cens de 3200 companys i companyes només han votat a favor 308 i hi ha hagut 117 vots en contra.

La meva principal fortalesa per a dur a terme el projecte de transformació digital és el conjunt dels professionals d'Informatius. Interpreto que no compto amb un suport majoritari i que no he sabut illusionar ni convèncer.

Dono les gràcies a Enric Hernández, director d'Informació i Actualitat d'RTVE, per haver-me proposat per a aquest càrrec i confio que trobarà a algú a qui la redacció consideri més idoni per a aquesta posició. I, per descomptat, demano disculpes per endavant pels inconvenients que la meva decisió pugui generar.

Jo, continuaré exercint amb la mateixa illusió i energia de sempre la meva tasca com a corresponsal, ara des de París.

Una salutació i, anticipant-me als dies festius, us desitjo a tots BON NADAL.

Almudena