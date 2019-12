El Brexit ja és aquí: Què significa això per als espanyols?

Després de la victòria del conservador Boris Johnson a les eleccions britàniques del 12 de desembre, el President de Govern en funcions, Pedro Sánchez, va recalcar la seva aposta per "un Brexit ordenat que garanteixi els drets i llibertats de la ciutadania i doni certesa als sectors econòmics "i una" relació futura el més estreta possible entre la UE i el Regne Unit".





El resultat electoral va produir satisfacció perquè dóna certesa i fa preveure, per fi, un Brexit ordenat. Ara, a l'espera de conèixer les primeres passes de el nou Govern britànic, tot apunta a una ratificació fàcil de l'acord de retirada negociat pel mateix Johnson, conjurant el risc que el procés s'eternitzi. Així ho han vist tots els socis europeus.





TOT IGUAL FINS A FINALS DE 2020, COM A MÍNIM





El 17 d'octubre els equips de negociació de la Comissió Europea i del Regne Unit van celebrar un acord de sortida que va ser aprovat pel Consell Europeu el mateix dia, però que mai va ser examinat pel Parlament britànic a causa de diversos obstacles plantejats per l'oposició.





Però després d'aquestes eleccions, el Brexit és ara una decisió "irrefutable i indiscutible", va dir Johnson en el seu discurs de victòria després dels comicis. I sembla que aquest acord, amb alguns ajustos, serà finalment aprovat.





El Regne Unit deixarà de ser membre de la Unió Europea el Dia de Brexit -el que pot ocórrer ja el 31 de gener-, però els drets i deures dels espanyols (i d'altres ciutadans europeus) al Regne Unit seguiran sent els mateixos durant el període de transició.





Això fins i tot si el Regne Unit abandonés la Unió Europea sense un acord (no deal), almenys fins al 31 de desembre de 2020 no hi hauria diferències importants per als ciutadans del carrer.





L'acord de sortida no només protegeix a tots els ciutadans europeus que resideixen legalment al Regne Unit i als ciutadans britànics que resideixen en un país de la UE, sinó també als "treballadors transfronterers". També es negociaran condicions especials d'entrada i estada amb fins d'investigació, estudi, pràctiques i intercanvis juvenils.





Per ser considerats "residents legals" en un país, els ciutadans han d'haver adquirit ja el dret de residència permanent o, si no hi han viscut durant cinc anys, un permís de residència provisional. Tot i que no està actualitzada perquè es va elaborar el novembre de 2018, la llista de preguntes i respostes elaborada per la Comissió Europea pot ser d'ajuda.





QUÈ HAN DE FER ELS ESPANYOLS QUE JA ESTAN AL REGNE UNIT?





La primera recomanació a tots els espanyols que viuen al Regne Unit és que facin la seva alta consular. També és important que tinguin els seus documents vàlids (targeta de ciutadania i passaport). "Guardeu tota la documentació relativa a la seva residència en aquest país i consulti la Seguretat Social (DWP) i amb l'Agència Tributària (HMRC) si les seves dades personals estan actualitzats", aconsellen fonts dels consolats espanyols a Londres i Edimburg.





El govern espanyol estima que uns 180.000 espanyols viuen al Regne Unit. D'aquests, al voltant de dos terç ja han sol·licitat (i la majoria d'ells han obtingut) l'estatut de resident. Això és obligatori després del Brexit, ja que garanteix l'accés al mercat laboral, a serveis públics com l'educació, la sanitat i els serveis socials un cop finalitzat el dret a la lliure circulació de persones garantit per la UE.





La condició de resident permanent (settled per a l'estat) es concedeix als que han estat vivint al Regne Unit durant cinc anys consecutius, mentre que els que han estat en el país menys de cinc anys tindran un estatus provisional (pre-settled status) fins que hagin completat el temps necessari.





En el cas de la retirada de la Unió Europea, les sol·licituds al Settlement Scheme poden presentar fins al 31 de desembre de 2020, mentre que en el cas de la retirada amb acord, la sol·licitud pot presentar-se fins al 30 de juny de 2021.





"Som clars: els ciutadans de la UE són els nostres amics i veïns i volem que es quedin al Regne Unit", va dir el secretari d'Estat de Seguretat, Brandon Lewis, al setembre.





La Secretaria d'Estat per a la Unió Europea d'Espanya del Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació nega que hi pugui haver canvis en el Brexit derivats de la victòria del conservador Boris Johnson a les eleccions al Regne Unit. "L'acord és el que és", ha manifestat el secretari d'Estat per a la Unió Europea, Marc Aguiriano, i ha afegit que no hi ha "inquietud", ni "indici" que la victòria per majoria absoluta de Johnson obri la porta a canvis en el Brexit.





"Que es tranquil·litzin tots els ciutadans, les condicions de vida, treball i accés a la sanitat, seguretat social o educació seran les mateixes. Això és un acord consolidat, sempre que hi hagi una retirada ordenada, que és el que hi haurà", ha subratllat Aguiriano en declaracions a RNE.





La sortida del Regne Unit de la UE obliga a destinar més recursos per als espanyols al Regne Unit. A més de reobrir el consolat de Manchester, Exteriors ha implementat una finestreta única amb atenció especialitzada als residents.









¿I ELS BRITÀNICS QUE VIUEN A ESPANYA?





Al voltant de 300.000 ciutadans britànics estan registrats a Portugal. A la seva pàgina web oficial, el govern britànic aconsella als britànics residents a Espanya que prenguin algunes mesures:





- Comprovar la validesa del seu passaport.





- Si volen romandre aquí més de tres mesos, s'han de registrar com a residents. Això s'hauria de fer en el consell local i els donarà accés als serveis de salut i a les escoles públiques, així com a la seguretat social. A més d'una targeta d'identificació, haurà de presentar proves que té una feina o que disposa dels mitjans econòmics necessaris per garantir el manteniment de la seva família.





- Després de cinc anys de residència, pot sol·licitar un visat de residència permanent. Aquells que ja tenen aquesta targeta poden haver de reemplaçar-la després del Brexit.





- Encara que tingui assegurança mèdica, s'ha d'inscriure en el centre de salut de la seva zona de residència i estar en possessió d'una targeta del Servei Nacional de Salut. Es garanteix l'assistència a tots aquells que estan registrats com a residents al país, fins i tot després del Brexit.





- També han de substituir el permís de conduir britànic per un permís de conduir espanyol.





- Si vénen a estudiar a Espanya, hi haurien de, com han fet fins ara, sol·licitar el reconeixement de les qualificacions obtingudes al Regne Unit.





COM VIATJAR DES I CAP AL REGNE UNIT?





Després del Brexit, les normes per entrar i sortir del Regne Unit seguiran vigents fins a finals de 2020. En altres paraules, per a estades curtes, la targeta ciutadana seguirà sent suficient.

Després d'això, necessitarà tenir un passaport vàlid però no necessitarà un visat per a viatges curts (fins a 90 dies dins d'un període de sis mesos). Aquesta mesura té per objecte facilitar els viatges turístics i de negocis, a fi de no soscavar les relacions ja establertes entre el Regne i els països de Schengen.





Espanya va rebre en 2018 18.502.722 turistes britànics.





RELACIONS COMERCIALS I EMPRESES





Un punt important de l'acord de sortida negociat a l'octubre és que preveu que Irlanda de Nord romangui en el territori duaner de Regne Unit, beneficiant-se de la futura política comercial del Regne Unit, però segueix sent un punt d'entrada al mercat únic.





L'illa seguirà ajustant-se a un conjunt limitat de normes de la UE (per exemple, l'IVA sobre les mercaderies), el que significa que les mercaderies es controlaran a l'entrada de l'illa, però no hi haurà frontera entre Irlanda de Nord i la República d'Irlanda. Hi haurà un comitè que decidirà quins productes es consideren susceptibles d'entrar al mercat comú europeu a través de la República d'Irlanda i quins, per tant, hauran de pagar un dret de duana comunitari.





Pel que fa a les relacions comercials entre el Regne Unit i la Unió Europea, hi ha la intenció explícita d'establir una "associació ambiciosa, àmplia, profunda i flexible a través de la cooperació comercial i econòmica amb un acord de lliure comerç equilibrat i essencialment global" . L'acord estableix algunes normes sobre la necessitat de controls fronterers de l'origen de les mercaderies, però garanteix que "quan les parts ho considerin d'interès mutu durant les negociacions, la futura relació podrà abastar altres àmbits de cooperació a més dels descrits en la present declaració política".





Fins al 31 de desembre de 2020, la situació de les empreses i institucions financeres que tenen la seva seu al Regne Unit però que operen a Espanya Es mantindran inalterades. I viceversa.





De la mateixa manera, es garanteixen els drets dels treballadors espanyols que es troben al Regne Unit en termes de descomptes i prestacions de seguretat social.