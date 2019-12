El 95% dels adolescents amb sobrepès o obesitat no segueixen cap tractament

El 95 per cent dels adolescents que pateixen sobrepès o obesitat no segueixen cap tractament en l'actualitat i, d'aquests, el 80 per cent arribaran a ser adults obesos, segons dades de la Unitat d'Endoscòpia Bariàtrica de l'Hospital Universitari HM Sanchinarro de Madrid.





"L'obesitat s'ha convertit en una malaltia crònica i progressiva que va a anar a més si no li posem fre. Està relacionada amb 13 tipus diferents de càncer", ha dit el director de la Unitat, Gontrand López-Nava, qui ha recordat que altres problemes associats a aquesta malaltia són la diabetis, hipertensió, apnees de la son, trastorns articulars i psicològics.









En aquest sentit, la nutricionista de la Unitat d'Endoscòpia bariàtrica, Inmaculada Baptista, ha reconegut que l'adolescència és una etapa especialment complicada per lluitar contra l'excés de pes perquè els joves comencen a sortir amb els amics i a prendre "menjar ràpid dues o tres vegades per setmana", el que es converteix en una "rutina insostenible" per a qualsevol d'ells.





"I si a això li sumem un consum excessiu de greixos i sucres a la llar i poca activitat física, el resultat és un alt nombre d'adolescents amb problemes de pes. El tema educacional és fonamental. Cada vegada hi ha més programes educatius a les escoles que inculquen als nens bons hàbits alimentaris i que s'han de veure reforçats a les llars", ha dit la doctora Baptista.





Així mateix, ha alertat sobre la relació existent entre els problemes de pes i el nivell sociocultural dels pares, especialment de la mare. I és que, tal com ha recordat l'experta, els hàbits s'adquireixen des de petits i els adolescents actuals són un "clar reflex" dels seus pares, de manera que si ells no es preocupen pel que es menja a casa, és "complicat" que els seus fills segueixin una alimentació saludable".





De la mateixa manera s'ha pronunciat el psicòleg de la Unitat, Àngel Rull, que ha comentat que el binomi pares-amics és el que "més importa" a un adolescent, per la qual cosa si hi ha un problema de sobrepès, poden sorgir conflictes importants. D'una banda, l'adolescent que està a dieta no només es posa a prova a si mateix, sinó que també es veu obligat a dir que no als seus amics quan prenen qualsevol tipus d'aliment que no el beneficia.





ELS NENS HAN APRENDRE A FALLAR





D'altra banda, prossegueix, alguns pares molt preocupats pel sobrepès dels seus fills acaben sent "molt controladors", el que és "contraproduent". "Els nens han d'aprendre a fallar, és lògic que una persona no segueixi la dieta a la perfecció i més si és encara un adolescent. Per això, cal ensenyar-los a treballar els errors i guiar-los des de la distància", ha aconsellat el doctor Rull.





En aquest sentit, els experts han assegurat que quan un nen té un índex de greix corporal alt i no aconsegueix baixar de pes tot i seguir una dieta correcta i fer exercici físic ha de demanar ajuda. En l'actualitat, hi ha tècniques de reducció d'estómac endoscòpiques, que no requereixen cirurgia, i que, combinades amb un seguiment nutricional, esportiu i psicològic, donen molt bons resultats.





"El percentatge d'èxit dels adolescents que se sotmeten a una reducció d'estómac per via oral i conclouen el nostre seguiment de dos anys és del 90 per cent enfront del 85 per cent dels adults. Són tècniques molt poc invasives, sense cicatrius i amb una sedació molt lleugera, pel que poden realitzar-se en gairebé qualsevol pacient. Som conscients que per als pares és dur acceptar que els seus fills passin a un quiròfan, per això és essencial fer-los veure que el realment perillós són les complicacions derivades de l'obesitat que poden acabar amb la vida d'aquests nens en el futur", ha tancat el doctor López-Nava.