El Parlament celebra l'últim ple de l'any amb un debat sobre igualtat

El Parlament celebrarà entre aquest dimarts i dijous l'últim ple de l'any 2019, que inclourà una sessió monogràfica sobre drets de les dones i un ple ordinari.





El ple començarà dimarts a les 15.00 hores amb el 'Debat general sobre el reconeixement i la garantia dels drets de les dones' que van proposar tots els grups de manera conjunta i s'emmarca en la iniciativa del Parlament de les Dones que es va celebrar el 1 de juliol amb diputades i representants de Consell Nacional de les Dones de Catalunya.









El debat s'iniciarà amb la intervenció d'una representant de Consell Nacional de les Dones i després intervindran els grups i el Govern, i es podran presentar propostes de resolució, que es votaran dijous a la tarda.





Com és habitual, dimecres a les 10.00 hores es farà la sessió de control a Govern i al president de la Generalitat, Quim Torra, que pot estar marcada per la sentència de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del judici sobre la pancarta del llaç groc, en la que podria ser inhabilitat per desobediència.





El tribunal ja va manifestar la seva voluntat que la sentència s'emeti abans de Nadal, per la qual cosa és és possible que la sessió de control al president se celebri un cop ja hagi sortit aquesta sentència o que la seva publicació sigui imminent.





DOS LLEIS





Dimecres al matí també es debatrà i votaran les conclusions de la comissió d'investigació sobre el Projecte Castor, i el decret de Govern de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat.





A més, es votaran dues lleis: una de Cs sobre el reconeixement del dret d'acompanyament dels gossos escorta a les víctimes de violència masclista, i un projecte de llei de Govern de modificació de l'impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica .