Rato ja pot demanar permisos per sortir de la presó aquest Nadal

Institucions Penitenciàries va confirmar al novembre la classificació en segon grau de Rodrigo Rato, que des de principis de desembre pot demanar permisos ordinaris al complir una quarta part de la seva condemna per les 'targetes black', tot i que en paral·lel està a l'espera que es publiqui la condemna per la sortida a borsa de Bankia, un cas en què la Fiscalia va elevar la seva petició inicial per sol·licitar vuit anys i mig de presó.



El passat 22 de novembre la presó de Soto de Real i Institucions Penitenciàries van decidir mantenir la classificació inicial en segon grau per Rodrigo Rato, l'únic dels 15 condemnats que van ingressar a la presó per les 'black' que en l'actualitat continua en el règim ordinari .



L'expresident de Caja Madrid, del Fons Monetari Internacional i exvicepresident de Govern del PP ara té un termini màxim de sis mesos fins que sigui novament revisada la seva classificació penitenciària per la condemna de les 'targetes black'.



En sobrepassar un quart de condemna per les 'black', Rato pot sol·licitar permisos ordinaris de sortida de centre penitenciari. El reglament estableix per als classificats en segon grau o règim ordinari un màxim de 36 dies a l'any, sense poder acumular més de set dies de forma consecutiva.





L'ÚNIC DE LES BLACK EN SEGON GRAU





Rodrigo Rato, de 70 anys, va ingressar a la presó el 25 d'octubre de 2018 per complir la condemna de quatre anys i mig imposada per l'Audiència Nacional per apropiació indeguda en el cas de les 'targetes black'. Té pendent la sentència del judici per la sortida a borsa de l'entitat financera i també un altre procediment pel seu patrimoni presumptament il·lícit, que encara s'està instruint als jutjats ordinaris de Madrid.



Rodrigo Rato és l'únic que continua a la presó actualment en segon grau. Al novembre la presó també va revisar al segon grau de l'exconseller de Caja Madrid a proposta d'IU José Antonio Moral Santín, que va ser condemnat a quatre anys.



Per a aquest últim, i a diferència de Rato, la Fiscalia va demanar l'absolució en el judici per la sortida a borsa de Bankia, per aquest motiu des de novembre sí gaudi del tercer grau o règim de semillibertat. El miso passa des de setembre amb l'exvicepresident de l'entitat Estanislao Rodríguez-Ponga, penat a tres anys i dos mesos, i abans amb una altra dotzena d'interns.



En ingressar a la presó, Rato va demanar perdó. "Estic d'acord amb les meves obligacions amb la societat i assumeixo els errors que hagi comès. Demano perdó a la societat i a aquelles persones que s'hagin pogut sentir decebudes", va dir davant la premsa. Les citades fonts penitenciàries no tenen constància que l'expresident de Bankia hagi gaudit de permisos extraordinaris --per atenció mèdica, per exemple-- en aquest any i dos mesos transcorregut a la presó madrilenya.





REVISIÓ CADA SIS MESOS COM A MÀXIM





El Reglament Penitenciari estableix que "cada sis mesos com a màxim" els interns han de ser estudiats individualment per avaluar i reconsiderar, si escau, tots els aspectes establerts en el model individualitzat de tractament al formular la seva proposta de classificació inicial.



Quan la junta de tractament no consideri oportú proposar a centre directiu canvi en el grau assignat, s'ha de notificar la decisió motivada a l'intern, que podrà sol·licitar la remissió de l'informe corresponent a centre directiu perquè resolgui el que sigui procedent sobre el manteniment o el canvi de grau. L'intern té dret a acudir en via de recurs davant el jutge de vigilància.



El 3 d'octubre de 2018, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna a 63 exdirectius al acreditar la despesa de més de 12,5 milions d'euros entre els anys 2003 i 2012, així com l'ús personal de les targetes sabent que era una pràctica il·legal i que van causar un perjudici al patrimoni de la caixa extinta.



Les penes van oscil·lar entre quatre mesos i quatre anys i mig de presó, que va ser la imposada a Rodrigo Rato, per un delicte continuat d'apropiació indeguda per l'ús fraudulent de les conegudes com targetes 'black'.