Arrenca el compte enrere perquè caduqui el DNI de Puigdemont

El proper 3 de febrer Puigdemont s'enfronta a dos bretes: a la sentència sobre el seu ordre d'extradició a Espanya i al venciment del seu carnet d'identitat. A l'expresident de la Generalitat fugat a Bèlgica li queden menys de dos mesos per poder gaudir del seu DNI, ja que a principis de febrer acabarà el seu període de validesa.





MÉS INFORMACIÓ Ajornada fins al 3 de febrer la decisió sobre les euroordres de Puigdemont, Comín i Puig





El document nacional d'identitat és un títol de ciutadania intransferible i inalienable, i tan sol el seu titular pot sol·licitar la seva renovació davant una ambaixada a l'estranger. Naturalment, Puigdemont no vulgui posar un peu en territori espanyol, encara que sigui el d'una oficina d'acció exterior espanyola, de manera que previsiblement no renovarà el seu DNI abans que aquest li caduqui.





Tot i que la Junta Electoral Central ha reconegut en el passat documents d'identitat caducats a efectes electorals, aquesta situació podria modificar el calendari electoral català. Per poder concórrer a uns comicis catalans, Puigdemont hauria de prendre una decisió al gener sobre el seu futur per actuar amb totes les garanties.





Al seu torn, això podria afectar els seus moviments a l'estranger. Fins al moment, els viatges realitzats per l'expresident s'han limitat a l'espai Schengen, on pot circular sense passaport només portant el DNI. No obstant això, si Puigdemont es quedés "sense papers", la situació podria complicar, sobretot si decideix desplaçar-se fora d'Europa.