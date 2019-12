Rubiales demanarà l'avançament electoral de la RFEF abans de l'Eurocopa

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va confirmar aquest dilluns que demanaran l'avançament a CSD per celebrar les eleccions abans de l'Eurocopa i dels Jocs Olímpics de l'any que ve, mentre que ha assegurat que està "molt tranquil "amb el qual treball que estan fent a el front de l'organisme.





"No anem a convocar sense avisar perquè no hi hagi candidats, aquesta RFEF és transparent i s'ha de presentar qui vol i s'ha de poder triar entre tot el futbol si es vol renovar la confiança en la gestió o si es vol canviar", ha apuntat Rubiales durant l'Assemblea General Extraordinària de l'organisme.





El dirigent va recordar que tenen "dues possibilitats". "Una és esperar-nos a després dels Jocs i l'altra és fer-les en el primer semestre. Després d'analitzar-ho, el que pensa la RFEF i en la Junta Directiva no hi ha hagut ningú que ho contradigui, és que si tenim Jocs i Euro, el lògic és que qui gestioni aquesta casa arribi a les dues cites sent president els pròxims quatre anys", va explicar.





"El contrari seria retardar tot i tenir un president en una interinitat, que no creiem que sigui bo", va afegir Rubiales, que va indicar que ja s'ha "concedit" a altres federacions aquest avançament que van a demanar el CSD. "Però ho farem quan se'ns hagi explicat com va incidir en el calendari, i si és idoni ho farem", ha advertit.





D'altra banda, en la seva al·locució final als assembleistes, el president de la RFEF va repassar una gestió en la qual han fet "canvis tremends" i va incidir en la nota de la transparència que ha passat del 2,7 quan va arribar al càrrec al maig de 2018 al 10, "la màxima", de l'actualitat.





Rubiales va parlar també de la "modernització" de competicions com la Copa de Rei o de la Supercopa que es jugarà al nou format i a l'Aràbia Saudita "que generarà a sis milions més altres de contractes amb l'Orient Mitjà".