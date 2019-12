Javier Sánchez Serna, l'únic diputat de Podem que encara no ha presentat la seva declaració de béns

L'únic diputat de Podem al Congrés que encara no ha presentat la seva declaració de béns és Javier Sánchez Serna. Aquest diputat per Múrcia és el tercer representant de la Taula de Congrés per la formació habitada i en la seva anterior declaració al maig va presentar un patrimoni de 86.000 euros. A la primera declaració de béns que va enviar al gener de 2016, després de les eleccions generals de desembre de 2015, aquest dirigent va declarar zero euros.





El patrimoni del diputat ha estat un tema recurrent de discussió en el si del partit. Diversos càrrecs del partit a La Regió expressar el seu descontentament amb el patrimoni del congressista, la qual cosa va motivar l'obertura d'expedient sancionador per tres membres de Consell Ciutadà Municipal.









Segons informa 'El Independiente', la formació assegura que Sánchez Serna ja ha presentat la seva declaració a la Cambra i que en pocs dies es farà pública. Al Congrés dels Diputats manifesten "estranyesa" davant d'aquesta versió: "És estrany, per no dir impossible, que la declaració de béns d'un diputat es traspapele des del moment en què la presenta fins que la qualifica la Taula de Congrés", apunten portaveus de la institució al digital.





Sánchez Serna no té professió coneguda. Està fent oposicions per a professor de secundària i abans de fer el salt a la política activa havia treballat internament per al partit a Múrcia, càrrec que li va durar uns mesos abans d'aconseguir la seva acta. En el partit vinculen l'ascens de Sánchez Serna amb el fet que hagi estat exalumne de Pablo Iglesias a la Universitat Complutense.