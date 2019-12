Després de dos accidents mortals, Boeing suspèn la producció d'avions 737 Max

Boeing suspèn temporalment la producció de l'avió 737 Max, després que l'Administració Federal d'Aviació anunciés la setmana passada que no aprovaria la posada en servei d'aquest tipus d'avions abans de 2020,





Els 737 Max van ser retirats de la circulació des de mitjans de març, després de dos accidents que van causar un total de 346 morts.





Al març, la Unió Europea va prohibir els vols de dos models de Boeing, els models 737-8 MAX i 737-9 MAX a Europa, com a mesura de "precaució" fins que s'aclarissin les circumstàncies del sinistre de l'Ethiopian Airlines.





A principis de novembre, Boeing va anunciar que esperava que els vols comercials amb aquests avions més venuts de Boeing es reprenguessin a principis de l'any vinent. No obstant això, després de la decisió de l'Administració Federal d'Aviació, el grup va optar per suspendre temporalment la seva producció, ja que "tornar a posar en servei el 737 Max de forma segura és la nostra màxima prioritat", segons una declaració emesa per la companyia nord-americana.





"Sabem que el procés d'aprovació per tornar a posar en servei la 737 Max i establir els requisits adequats ha de ser extraordinàriament exhaustiu i robust per garantir que els nostres reguladors, clients i el públic en general puguin confiar en les actualitzacions de la 737 Max", diu un comunicat que recull 'The Guardian'.





A l'octubre de l'any passat, un accident amb un avió 737 Max 8 de la companyia aèria indonèsia Lion Air va causar 189 morts. Una investigació duta a terme per Indonèsia va concloure que l'accident es devia a una combinació d'errors en el disseny de l'aeronau, la formació de pilots i el manteniment.





Cinc mesos després, un avió del mateix model, però d'Ethiopian Airlines, es va estavellar en circumstàncies similars: 157 persones van morir.